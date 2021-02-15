Вице-премьер РФ пообещал сербам столько вакцины, сколько потребуется

Москва, 15 февраля. Российский вице-премьер и сопредседатель Межправительственного комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Сербской республикой Юрий Борисов прибыл в Белград, сообщает «Политнавигатор».

У Борисова назначены встречи с главой республики Александром Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич и министром инноваций и технологического развития Ненадом Поповичем.

По данным «ПолитНавигатора», в ходе общения с чиновниками, московский гость заявил о поставках вакцины «Спутник V» в Сербию. Производиться она будет в согласованных количествах и ее основная цель — удовлетворить потребности сербских партнеров..

Юрий Борисов указал, что сотрудничество между двумя государствами постоянно наращивается и каждый день открываются новые страницы взаимодействия. А их немало и в области транспорта, промышленности, IT-сектора, а теперь добавилась и еще одна — в области поставок и производства вакцин.

«Пандемия открыла новую страницу нашего сотрудничества, – отметил дипломат – Я выражаю надежду, что производство российской вакцины «Спутник V» будет осуществляться в обе фазы на территории Сербии. Российская вакцина хорошо зарекомендовала себя в мире благодаря своей эффективности и безопасности».

С Анной Брнабич, вице-премьер беседовал о взаимодействии в сфере перевозок. Гость напомнил, что сегодня российскими компаниями активно производится модернизация инфраструктуры сербской железой дороги. Очевидно, что транспортная артерия позволит улучшить и ускорить движение составов и пассажиропотока. Дипломат отметил, что и и в области энергетики, взаимодействие стран происходит на должном уровне. В качестве примера он назвал и высоко оценил открытие участка газопровода «Турецкий поток» через Сербию. Борисов уверен, что данное изменение принесет Белграду массу преимуществ, как транзитной стороне для газа.

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