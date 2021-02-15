Щелчок Лаврова по носу ЕС: Альгис Микульскис о шансах на «развод» России и Европы

В пятницу, 12 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, ввергшим в глубокую задумчивость множество европейских политиков. О том, что послужило причиной жестких слов главы российской дипломатии и что ждет Москву и Брюссель в случае претворения их в жизнь, — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Сергей Викторович Лавров производит впечатление очень терпеливого человека. Настолько терпеливого, что даже щелчок по европейскому носу, которым, по сути, и явилось его заявление о готовности разорвать все отношения с ЕС, выглядел сдержанно и интеллигентно.

«Щелчок» этот был отнюдь не спонтанным — все предшествующие события говорили о том, что московско-брюссельские дела находятся совсем не на высоте и обнародование подобного заявления — всего лишь дело времени. Что ж… Время пришло.

Однако, по порядку.

2021 год в России, как известно, начался под аккомпанемент уличных беспорядков в крупных городах. В принципе, не новость — паства Алексея Навального и раньше давала о себе знать, а ничтожность ее поголовья не позволяла воспринимать все эти «прогулки» сколько-нибудь серьезно. Но в этот раз к «гуляющим» решили присоединиться дипломаты ФРГ, Польши и Швеции, что совершенно закономерно вызвало ответную реакцию российского МИДа — троих сотрудников диппредставительств этих стран, не церемонясь, выставили из страны.

Выдворение это очень удачно совпало с визитом в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, который приехал просить за своего «недотравленного» подопечного. Санкций, правда, не обещал, за что по возвращении в Брюссель был едва ли не бит соратниками — но сам факт подобного заступничества стал причиной вежливых, прохладных и отрицательных ответов на все его вопросы.

В общем, улетел иностранец несолоно хлебавши, но пока летел — «переобулся», и европейские санкционные котлы забурлили с новой силой. Цитирую издание Bloomberg:

«Новое обсуждение санкций началось после того, как Боррель выдержал резкую критику в связи с унизительной поездкой в Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал совместную пресс-конференцию, чтобы унизить ЕС, критикуя его как ненадежного партнера. Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции за их «зарегистрированное участие» в протестах против заключения Навального в тюрьму. Страны Евросоюза ответили взаимностью».

И вот тут Россия немного оскалилась.

12 февраля Сергей Лавров в своем интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» сказал, что новые санкции без ответа не останутся и что, если уж на то пошло, мы вполне сможем прекратить всякое общение с теми, кто постоянно норовит поучить нас жизни:

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».

Разумеется, тут же нашлись толкователи, начавшие строчить там и тут, что Россия-де спит и видит, как бы поскорее разбежаться с «цивилизованным миром». Их толковательский пыл быстро остудил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил к словам министра свой комментарий:

«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы».

Что-то говорит мне, что ни Лаврова, ни Пескова в Европе услышать не захотели. Они там вообще, похоже, слышат только себя и к диалогу не приучены. Следовательно, можно допустить, что все сказанное начальником российской внешней политики станет реальностью.

И что дальше? За ответом на этот вопрос я отправился к Евгению Сатановскому, который в свойственной ему доходчивой манере разложил все по полочкам, начав с причин:

«А кому нужны такого рода отношения, которые не дают вам ни инвестиций, ни технологий? А дают сплошную головную боль, безумный отток из страны капитала, полное разорение и непрерывные нотации на тему того, что «вы должны и то, и это, и еще вон то…» А Лавров им сказал: «Ребята! Старая игра закончена! Хотите партнерства — будет партнерство, не хотите партнерства — ну и не надо партнерства!» И все страшно удивились».

Закончи Сатановский последствиями, отметив, что все сейчас начнут анализировать, просчитывать, что же там будет дальше…

«А ничего не будет! Не будет «Северного потока — 2»? Ну, пусть замерзнут, в конце концов… Вымерзнут… Глобальное потепление? Вон, на улице «глобальное потепление»! А Грета Тунберг с лопатой у меня под окном что-то не стоит и сугробы не расчищает… Это простая же схема! Ребята, вам надо — работаем, вам не надо — всем спасибо, все свободны! Мы плакать не будем».

Все сказанное Евгением Яновичем касательно погоды начинает играть еще более яркими красками в свете того, что Алжир свои поставки газа в Европу собирается сокращать чуть ли ни на 30%, что уже попахивает энергетической катастрофой. Господам европарламентариям и министрам, видимо, стоит крепко подумать, прежде чем кидать камни в берлогу.

Так что ждем 22 февраля, когда министры иностранных дел стран ЕС соберутся обсуждать дальнейшую судьбу России. Не подозревая о том, что обсуждать им придется судьбу самой Европы.