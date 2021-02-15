«Ответ удивит»: зачем Венедиктов вмешивается в историю с памятником Дзержинскому

Журналист, член Общественной палаты Александр Малькевич и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков раскритиковали главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова за вмешательство в вопрос о возвращении на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому.

Как рассказал ФАН Александр Малькевич, на вторник назначено заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы, на котором планируется поднять вопрос с памятником. По его словам, интрига в том, что председателем этой комиссии является Алексей Венедиктов, который выступает резко против возвращения памятника.

По мнению Малькевича, этот вопрос является профильным для комиссии по культуре и культурно-историческому наследию, а Венедиктов пытается перехватить повестку и перевести тему в политико-идеологическую плоскость. Поскольку позиция Венедиктова по этому вопросу известна, он ради беспристрастности и объективности обсуждения должен был взять самоотвод, считает собеседник ФАН. Но ничего подобного Венедиктов, естественно, делать не будет, отмечает Александр Малькевич.

«Мы в данном случае вновь видим манипулирование общественным мнением со стороны либералов, — говорит он. — Это манипулятивная работа со СМИ на практике. Есть острая тема, не только московская, но и с федеральным звучанием. Но подготовку варианта решения столичные власти возлагают на Общественную палату Москвы. Дескать, пусть общественность столицы выскажется, что делать с памятником. Ну а дальше происходит подмена понятий. Вместо того, чтобы этот вопрос рассматривала профильная комиссия, которая и должна этим заниматься, все забирает в свои руки человек, чье мнение прекрасно известно. Этот человек продавливает свое мнение через социальные сети, через СМИ, которым руководит. А затем все это будет выдано за «мнение» столичной общественности, что категорически не соответствует действительности и просто неправильно».

Малькевич уверен, что, если бы Венедиктов был в этом вопросе честен, он бы инициировал опрос москвичей, который можно приурочить к единому дню голосования либо к тестированию электронной выборной системы. Но рассчитывать, что либералы поступят в этом вопросе честно, не приходится, говорит член Общественной палаты.

«Для этого у либералов должна быть готовность играть по правилам, а не обманывать общество в угоду собственным либеральным установкам», — подчеркивает Александр Малькевич.

Этот вопрос вообще не в компетенции Алексея Венедиктова, считает один из инициаторов возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«Понятия не имею, какую позицию тут занимает Венедиктов, и мне абсолютно непонятно, почему этот вопрос должен решать он. Вот я, например, представитель народа. Давайте спросим народ, чего он хочет. Давайте спросим сотрудников ФСБ, сотрудников МВД — организаций, которые Феликс Эдмундович [Дзержинский] организовывал и направлял. Давайте спросим причастных — не каких-то платных пропагандистов, невесть на чьи деньги живущих, а нормальных людей. Ответ, я вас уверяю, удивит многих», — подчеркнул он.

Ранее группа писателей, блогеров и журналистов обратилась к властям с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Среди подписавшихся — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Леся Рябцева и другие.

По мнению авторов инициативы, работа скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова является важной частью исторического и культурного пространства Москвы. Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК, впоследствии преобразованная в НКВД) был установлен в 1958 году напротив здания КГБ СССР (ныне ФСБ РФ).

Памятник был демонтирован в августе 1991 года после провала попытки переворота, организованного ГКЧП.