Депутат Госдумы поддержал идею подключения частных клиник к порталу «Госуслуги»

Москва, 15 февраля. Подключение частных медицинских учреждений к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) повысит прозрачность их работы. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«Сейчас ситуация такова, что пациент часть обследований может пройти по ОМС, часть — вне программы госгарантий в коммерческих медучреждениях, — обратил внимание собеседник ФАН. — При этом данные результаты, как правило, не объединены в один электронный документ, которым пользуется врач. Единственный источник полной информации — это пациент, собирающий данные в своей папке. Такого, конечно, не должно быть».

По словам парламентария, подключение частных медцентров к ЕГИСЗ позволит аккумулировать информацию о здоровье пациента в едином ресурсе. Менделевич отметил, что включение в данную систему частных медучреждений также повысит прозрачность их деятельности.

«Пока частные клиники только планируют подключиться к порталу «Госуслуги», — заметил депутат. — Однако, на мой взгляд, это больше промоушн для них, нежели польза для пациента. Надо работать именно над качеством оказания услуг, а для привлечения и записи клиентов у них, как правило, есть и сайты, и иные средства связи».

Ранее СМИ сообщали, что пользователи портала «Госуслуги» смогут записываться на прием не только в государственные, но и в частные медицинские клиники. Так, к ЕГИСЗ будут подключены программные обеспечения ONDOC и «Маркетплейс ДокДок». Соответствующее решение в целях улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

Отмечается, что сведения об оказанной медпомощи как в государственных, так и в частных клиниках будут храниться на портале «Госуслуги»: граждане смогут самостоятельно предоставлять их любому врачу.