ФАН публикует эксклюзивные фотографии и видео со свадьбы телешефа Ивлева

Знаменитый российский телешеф Константин Ивлев связал себя узами брака со своей возлюбленной Валерией Куденковой, сообщили ФАН в пресс-службе канала «Пятница!».

Тожественная церемония состоялась накануне в одном из московских загсов. Когда сотрудница учреждения произнесла фразу «С этой минуты вы муж и жена, поздравьте друг друга», Ивлев крикнул: «Бинго!»

Присутствующие встретили данное событие аплодисментами, молодожены поцеловались, после чего шеф сказал фразу: «Мне уже нравится быть мужем!»

Свадьба пройдет в конце марта на родине теперь уже жены телеведущего — в Тамани, что в Краснодарском крае, — и будет показана в эфире телеканала «Пятница!» 25-го числа в рамках специального выпуска реалити-шоу «Четыре свадьбы».

Ранее, до росписи, 47-летний Константин Ивлев пообещал, что на их с Валерией свадьбе будет очень весело.