Центральноафрикацы осудили Францию за дестабилизацию обстановки в регионе

Банги, 15 февраля. Жители ЦАР раскритиковали Францию за вмешательство во внутренние дела страны.

Франкофонное издание Le Nouveau Centrafrique сообщает, что на недавнем митинге в Центральноафриканской Республике многие жители страны выступили против влияния Франции на обстановку в регионе. В субботу, 13 февраля, на улицы Банги вышли около 20 тысяч человек, которые поддержали не только своих военнослужащих, но и российских инструкторов и руандийских бойцов, которые помогают им освободить страну от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Многие митингующие пришли с российскими флагами.

#Centrafrique/BREAKING NEWS: CAR GOV PROPAGANDA. Saturday 13 Feb. 2021 in Bangui. Demonstration of thousands of people to support the FACA, the RUSSIAN and RWANDAN forces. Anti @UN_CAR and anti #FRANCE slogans were shouted. #CARCrisis #CentralAfricanRepublic pic.twitter.com/1LdC5ZeKEf