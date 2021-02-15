Zivert составила лук только из джинсовых вещей

Москва, 15 февраля. Российская певица и бывшая стюардесса «Аэрофлота» Юлия Зиверт часто меняет образы и не перестает удивлять своих поклонников новыми, порой фантастическими головными уборами. Любит певица и стильные очки, парики разного фасона, всех мастей и тональностей. Так она выглядит, если собирается на какое-то светское мероприятие. В обыденной же жизни, ее можно увидеть в удобных и стильных луках.

Не так давно, экс-стюардесса собрала аутфит полностью из джинсовых вещей. Мимо него не смогла пройти Teleprogramma.pro и профессиональный стилист Элла Маковей.

«Total denim в стилистике 90-х сегодня очень популярен. Широкие джинсы с высокой или средней посадкой, объемные куртки, как с чужого плеча. Юлия дополнила свой аутфит крупными украшениями и часами из белого металла с голубым циферблатом, что также поддерживает тему 90-х и цвет светлого денима», — отметила Маковей наряд певицы .

Элла Маковей трудится на полях индустрии моды более пяти лет. Она работает персональным консультантом по стилю, шопером, имеет высшее образование, прошла обучение в Institut Français de la Mode.

Ранее Zivert, придя на телешоу «Вечерний Ургант», признавалась, что за долгое время работы стюардессой, строгий дресс-код, волосы в пучок, ей попросту надоел. Именно поэтому сейчас девушка позволяет себе много экспериментов и поэтому на сцене выглядит довольно экзотично.

Когда девушка стала гостьей шоу «Модный приговор», ведущий Александр Васильев отметил, что Zivert — очень яркая представительница современного шоу-бизнеса.

«У нее в арсенале есть стройная фигура и обаятельная солнечная улыбка», — говорил Васильев.

О гардеробе певицы, стилист выразился неоднозначно. По его словам, определенного стиля у Юлии нет. Ведущий назвал ее разной и многоликой.

«Ее образы будут обсуждать всегда, потому что она яркая, оригинальная, необычная. Не думаю, что Zivert справляется сама, уверен, у нее есть талантливые стилисты и по волосам, и по подбору одежды. На нее примеряют самые разные образы и создают из них целый калейдоскоп», — уверен Александр Васильев.

Частое использование головных уборов, по мнению стилиста, тоже настораживает. Важным у певицы, ведущий «Модного приговора» все же считает голос и если его нет, не помогут ни тюрбан, не шляпы.