Импичмент Трампа провалился из-за демарша «капитанов бизнеса» США против Deep State

Демократическая партия США провалила 13 февраля и второй импичмент против Дональда Трампа. В верхней палате Конгресса за обвинение экс-президента в подстрекательстве к мятежу проголосовали только 57 сенаторов из необходимых 67.

Сам Трамп отреагировал на это решение весьма своеобразным заявлением:

«Охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовало 75 млн человек».

Действующий хозяин Белого дома Джозеф Байден прокомментировал итоги голосования в Сенате прямо противоположным образом:

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению».

Такая же оценка является преобладающей в комментариях американских и глобальных медиа. Мол, путь в большую политику Трампу теперь закрыт навсегда, шансов быть во второй раз избранным в 2024 году у него нет. Это лузер, забудьте!

То есть охота на 45-го президента США действительно продолжается, но это прежде всего охота на его избирателей — ту «американскую Америку», Америку Трампа, которая хотела быть — и отчасти была — по-настоящему великой: «Make America Great Again!». Здесь ключевые слова: «Make Great» — «сделаем великой».

Америка Байдена не хочет делать свою страну великой — она хочет лидировать: «America Must Lead Again!». Здесь ключевые слова: «Must Lead» — «должна лидировать», то есть получать львиную долю мирового потребления любой ценой, любыми средствами. Проще говоря, под термином «лидерство» понимается информационно-финансовый паразитизм.

Весь мир видел, как это было реализовано сначала в ходе «зомби-голосования» на президентских выборах 3 ноября 2020 года, а затем в ходе постановочного «штурма Капитолия» 6 января 2021 года, который, помимо автоматического утверждения победы Байдена конгрессменами, стал поводом и для второго импичмента Трампа. Все это сопровождалось беспрецедентным информационным террором со стороны практически всех американских масс-медиа, включая социальные сети: под видом защиты свободы слова и демократии шло их открытое подавление.

Тезис о том, что теперь Америка утратила остатки доверия к себе, за несколько месяцев, прошедших после победы Байдена и поражения Трампа, стал уже общим местом не только в российском, но и в мировом политическом пространстве. Точно так же не вызывает сомнения тезис о том, что Соединенные Штаты при Байдене будут превращаться в «страну бандерлогов», описанных в «Маугли» Киплингом.

Перекличка с фамилией Бандеры, кумира украинских националистов, здесь, разумеется, случайна. Но, может быть, и не случайна, поскольку процесс «украинизации» Америки в русле воинствующего паразитизма уже стал реальностью. Обкатанные на странах третьего мира технологии захвата власти паразитическим американским элитам пришлось использовать и в собственной стране. Как говорится, если вы купили себе новый бумеранг, не забудьте выбросить старый.

В общем-то, уже в этой ситуации со вторым импичментом Трампа, который демократам и перебежчикам из числа сенаторов-республиканцев (таких нашлось ровно семь) не удалось продавить, коса нашла на камень. И дело здесь не только в логике межпартийной борьбы, поскольку сдача республиканцами Трампа означала бы отказ от его электората (тех самых 75 млн избирателей, которые отдали ему свои голоса), то есть политическое самоубийство.

Дело в том, что возникающая в этой ситуации однопартийная система власти «глубинного государства» будет бить и по интересам «капитанов» американского бизнеса. В частности, подписанные Байденом за неполный месяц его президентства исполнительные указы уже убивают энергетику США — точно так же, как нынешние морозы, дошедшие до Техаса и Флориды, убивают миф о «глобальном потеплении».

Никаким «станком ФРС» эти инфраструктурные дыры уже не закрыть, даже если начать топить буржуйки свеженапечатанными долларами. Ведь ложь девальвируется так же быстро, как и сделанные «из воздуха» деньги, или даже намного быстрее. Как говорил 16-й президент США Авраам Линкольн, «можно обманывать часть народа все время и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время».

Поэтому к американским «бандерлогам» рано или поздно наведается свой Каа — и здесь имеется в виду даже не «спокойный, как удав» Путин. С понятными для них и их «лидерства» последствиями.