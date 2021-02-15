Лидер «Гражданской платформы»: Технологии уличного протеста в России уходят в прошлое

Россия вступила в год выборов нового созыва Госдумы. Среди тех, кто будет бороться за федеральный депутатский мандат, — всероссийская партия «Гражданская платформа».

Председатель федерального политического комитета партии, депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов рассказал ФАН о подготовке к выборной кампании, а также поделился своим видением развития политической ситуации в стране.

— Рифат Габдулхакович, планируете ли вы принять участие в предстоящих думских выборах?

— Да, партия «Гражданская платформа» будет принимать участие в выборах. Там, где у нас уже есть сильные кандидаты — депутаты законодательных собраний от партии, мы пойдем по одномандатным округам. Это определенно будет Республика Башкортостан, интересы которой я представляю в Государственной думе нынешнего, седьмого созыва. Традиционно сильные позиции партия занимает в Сибирском федеральном округе, субъекты которого мы также рассматриваем для участия в выборах.

— На какие медийные персоны будет ориентироваться ваша партия во время выдвижения?

— «Гражданская платформа» — партия, занимающаяся экспертной и профессиональной законотворческой деятельностью. Поэтому убежден, что мы можем быть ориентиром для медийных персон, а не наоборот. Мы — не пиар проект.

— Когда запланирован новый съезд? Какой блок вопросов и тем планируется обсудить в рамках мероприятия?

— По предвыборной программе съезд, возможно, пройдет в апреле. В конце июня — начале июля будет съезд по выдвижению федерального списка кандидатов от «Гражданской платформы».

— Как, по-вашему, следует бороться с нарушениями на выборах?

— Я считаю, что необходим строгий видеоконтроль, а также усиление ответственности за соответствующие нарушения.

— Независимый общественный мониторинг на прошлой неделе представил программу подготовки наблюдателей на выборах в Госдуму. Готовы ли вы направить на обучение в НОМ или Общественную палату РФ своих наблюдателей?

— В этом направлении мы сотрудничаем с Общественной палатой, а также имеем более девяти тысяч членов участковых избирательных комиссий. Мы доверяем государственным гарантиям установления достоверности результатов голосования.

— Как «Гражданская платформа» относится к усиливающемуся санкционному давлению на Россию?

— Это нормально. Это значит, что наша страна действительно наращивает суверенитет. Так и должно быть. Уверен, что Россия сможет обернуть внешнее давление в свою пользу. В частности, это положительно скажется на развитии промышленности и сферы малого и среднего предпринимательства.

Сегодня политика импортозамещения выходит на новый уровень — через замещение элементов технологических цепочек в работе российских корпораций и предприятий, которые реализуются иностранными компаниями и российскими предпринимателями, мы сможем помочь бизнесу выйти из кризиса, а также нарастить объемы промышленного производства.

— В последнее врем проходят протестные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Какова их цель?

— Это уходящая в прошлое политическая технология. Вообще, политтехнологии в России уходят в прошлое, становятся ненужными декорациями. России нужна политика, а не политтехнологии — необходимо волеизъявление реальных субъектов, осознающих свои интересы, а не спектакли подставных лиц против власти как таковой, разыгранные в интересах внешнего врага.

— Повлияла ли пандемия COVID-19 на отношение людей к вашей партии?

— Мы не делаем ставки на уличную активность, считая ее популизмом. Поэтому нам пандемия не помешала работать с людьми. Мы предоставляли нуждающимся продуктовые наборы в регионах присутствия партии, направляли маски сотрудникам полиции, поставляли в 11 районных и городских больниц медицинское оборудование, выделяли средства на ремонт помещений в больницах.

Под моим руководством экспертный совет Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости разработал антикризисные предложения, которые смогли реально поддержать предпринимателей.

Безусловно, все это отражается на отношении людей только положительно. Мы прислушались к просьбам бизнеса и смогли направить их в правительство России — большая часть предложенных нами мер была реализована.

— Коронавирус абсолютно точно будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Как бы вы оценили в целом действия нашей страны и что бы изменили сейчас?

— Россия смогла создать лучшую вакцину в мире — и по качеству, и по цене, и по логистике. Ее применение позволит минимизировать ущерб от пандемии COVID-19. Помимо этого, в целом, Россия нашла разумную меру применения социальных ограничений без палочной дисциплины Китая и драконовских штрафов Европы. Нам следует и дальше работать без паники и на основе здравого смысла, одновременно продвигая научное понимание проблемы.