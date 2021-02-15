Российские инструкторы подготовили 500 молодых солдат для армии ЦАР

Банги, 15 февраля. Около 500 молодых солдат пополнили ряды армии Центральноафриканской Республики (FACA). Об этом сообщает портал CentrafriqueNews со ссылкой на Генштаб вооруженных сил.

Церемонию вручения флага свежесозданному подразделению провел заместитель начальника штаба FACA бригадный генерал Виктор Якуб. Новобранцы полны решимости сражаться с бандитами, угрожающими миру и стабильности в ЦАР.

Пополнившие ряды вооруженных сил солдаты прошли подготовку в центре Беренго у инструкторов из РФ. Усилия российских специалистов помогли реорганизовать структуру армии ЦАР и повысить ее боеспособность.

В последние недели FACA демонстрирует значительные успехи в борьбе с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на северо-западе и в центральной части страны. Благодаря полученным знаниям и консультативной помощи инструкторов из России отряды FACA восстановили контроль над трассой Банги – Белоко, соединяющей столицу страны с Камеруном.

Первая колонна из 12 грузовиков с продовольствием уже прибыла из пограничного пункта Кантонье в Банги.