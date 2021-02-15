Российский Су-35 мог выключить американский Super Hornet в небе Сирии

Москва, 15 февраля. В отчете американской научно-исследовательской корпорации RAND сообщается об инциденте с участием многоцелевого истребителя F/A-18E Super Hornet ВМС США в небе над Сирией. У самолета во время выполнения задания, неожиданно вышли из строя системы вооружения и боевое задание. Данный самолет не смог уничтожить наземные цели и переключился на режим контроля воздушного пространства.

Американские специалисты отметили, что во время операции в воздушном пространстве над целями уничтожения, неожиданно появился российский истребитель Су-35. Внимание пилота F/A-18E Super Hornet сразу же было переключено на него, но в процессе наблюдения у американского истребителя внезапно отказал инфракрасный датчик типа FLIR.

«Летчику пришлось переключиться на режим контроля воздушного пространства, в то время как три других Super Hornet сосредоточились на поражении наземных целей», — сообщается в отчете RAND.

В научно-исследовательской корпорации не исключают что появление Су-35 ВКС РФ и стало поводом для сбоя в работе систем вооружения. Интересно, что данный эпизод — лишь капля в море проблем, с которыми столкнулись американские пилоты во время выполнения данного задания.

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