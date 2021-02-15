Авторы нового сезона «Оптимистов» с Боярской и Безруковым воссоздали Нью-Йорк в Софии

Режиссер и сценарист Алексей Попогребский объяснил ФАН, почему съемки американских сцен в новом сезоне сериала «Оптимисты» проходили в Болгарии.

Создатель сериала о советских дипломатах в период холодной войны в эксклюзивном интервью рассказал о том, как повлияет на развитие сюжета появление двух новых персонажей в исполнении Сергея Безрукова и Елизаветы Боярской, а также прокомментировал свой подход к работе над историческим сериалом.

«Получилась более шпионская и любовная история»

— Вы говорили о первом сезоне «Оптимистов» как об альтернативной истории, где «из реальных персонажей — только лысина Хрущева». Вы сохранили этот же подход и при работе над продолжением сериала?

— В актерской работе существует такой принцип — чтобы хорошо импровизировать, нужно хорошо знать текст. Мы каждый раз — и в первом, и во втором сезоне — отталкиваемся от всем известных фактов, глубоко их исследуем, используя специальную литературу, а дальше позволяем себе творческие вольности в том, что касается драматургии человеческих отношений. Потому что наши центральные герои — это не исторические персонажи, это люди, изобретенные нами — сценаристами и авторами сезона. Мы говорим о том, как всем известные факты, то, что происходит на мировой арене, преломляются в человеческих отношениях и судьбах.

— Во втором сезоне «Оптимистов» появляются герои Сергея Безрукова и Елизаветы Боярской, сразу выходящие на первый план: вы смещаете акцент с уже полюбившихся персонажей. Почему вы решили ввести новых героев?

— Безусловно, в этом есть эксперимент. В мировом сериальном промысле принято либо сохранять центральных героев, либо полностью менять каст. Наш эксперимент состоит в том, что мы сохраняем всех полюбившихся зрителям героев из первого сезона, но во главу угла ставим новых персонажей, которых блистательно исполнили Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

— Повлияют ли эти персонажи на жанровую принадлежность сериала?

— Да, безусловно. Мы по линии жанра пошли дальше, и это более нуаровая, более шпионская и более любовная история, чем первый сезон.

— Елизавета Боярская исполняет роль американки русского происхождения, но в сериале уже есть одна героиня-американка — Рута Блаумане, сотрудница информационно-аналитического отдела МИД. Стоит ли ждать противостояния между этими персонажами?

— Рута Карловна Блаумане в исполнении Северии Янушаускайте — это наш сквозной персонаж и первого, и второго сезонов. Во втором сезоне она предстает, может быть, с новой стороны, у нее более драматическая линия. Основная коллизия, конечно же, между героиней Елизаветы Боярской и героем Сергея Безрукова. Для нас было принципиально рассказывать историю, известную всем по учебникам и статьям, с двух сторон. Поэтому для нас важно было как в первом, так и во втором сезоне иметь героев родом из Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Так уж совпало, что у нас героини из США в двух сезонах.

Хочу еще подчеркнуть, что у нас появился новый герой в совершенно замечательном исполнении Одина Байрона — американского актера, который живет и работает в России. Он играет журналиста из американского издания и мужа Алекс Брэдли, которую исполняет Елизавета Боярская.

«Мы достоверно воссоздали Нью-Йорк 1961 года»

— В одном из интервью Елизавета Боярская рассказала, что съемки американских сцен проходили в Болгарии. Почему вы выбрали эту локацию для съемок?

— Весь сезон — собственно, первая серия, — начинается с большого блока, который происходит в 1961 году в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене. Очевидно было, и не только по финансовым соображениям, что снимать 1961 год в Нью-Йорке, в центре города, до всяких еще пандемий было практически невозможно. Насытить этот город массовкой в исторических костюмах, историческими автомобилями, перекрыть движение, убрать все современные вывески, светофоры — это было нереализуемо.

Нам стало известно, что в Софии на студии «Nu Boyana» выстроена натурная декорация Нью-Йорка, которой пользуются сами американцы, когда им нужно снимать исторические события в Нью-Йорке. И эта декорация оказалась совершенно замечательной, очень качественной. С помощью наших художников и местных специалистов мы очень достоверно воссоздали Нью-Йорк 1961 года.

Второй сезон сериала о советских дипломатах «Оптимисты. Операция «Карибский сезон» начнется на телеканале «Россия 1» 15 февраля. В день премьеры будут показано сразу две серии.

Действие многосерийного фильма разворачивается в СССР, США, Германии и на Кубе в напряженное время для мировой политики, когда вся планета оказалась на грани ядерной войны. В разгар Карибского кризиса советский разведчик и глава аналитического отдела МИД (Сергей Безруков) и американский фотограф (Елизавета Боярская) оказываются в центре противостояния двух мировых систем.

В новом сезоне сериала появятся и уже полюбившиеся герои – сотрудники информационно- аналитической группы МИДа Андрей Муратов (Егор Корешков), Леня Корнеев (Артем Быстров), Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов), Рута Блаумане (Северия Янушаускайте), Григорий Бирюков (Владимир Вдовиченков).

Ранее новый актер «Склифосовского-8» признался, что не получил медицинских знаний на съемках.