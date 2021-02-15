Есть много удивительных праздников, которые не получили статус официальных ни в одной стране мира. Но ежегодно они находят все больше последователей, так как привносят в повседневную жизнь радость и положительные эмоции. Один из таких праздников — Международный день спонтанного проявления доброты.

Буквально до 2016 года в нашей стране о нем никто не слышал. Но в нынешнем году его отмечают в вузах, благотворительных фондах, общественных организациях. А каждый россиянин может присоединиться к празднованию и поддержать международную инициативу.

День спонтанного проявления доброты — история праздника

В 1996 году в США был основан Фонд случайных актов доброты. Его штаб-квартира расположилась в Денвере, штат Колорадо. Со временем представительств в США стало больше, затем они появились и в других странах, например в Австралии и Новой Зеландии.

Своей основной задачей сотрудники фонда видят необходимость доносить до людей ценность доброты в повседневной жизни. Помочь ближнему, поддержать в тяжелую минуту, улыбнуться незнакомцу или поделиться тем, что имеешь, с нуждающимся, — это главные постулаты фонда. Они же легли в основу праздника, названного Днем спонтанного проявления доброты. В разных странах, несмотря на общие «корни» традиции, его отмечают в разные дни.

В США День спонтанного проявления доброты в 2021 году состоится 17 февраля. Эту же дату соблюдают активисты из России: у нас праздник тоже отмечают в середине последнего зимнего месяца. В Великобритании делать добрые дела принято 4 ноября, а в Новой Зеландии 1 сентября.

День спонтанного проявления доброты в разных странах

По мнению Трейси Ван, руководителя фонда в Стратфорде, к этому празднику не нужно готовиться заранее. Он хорош тем, что абсолютно каждый человек может проявить себя с лучшей стороны, чтобы помочь ближнему. В этот день принято не платить за доброту окружающих, а отдавать ее авансом, чтобы мир вокруг стал немного лучше.

В разные годы в этот день энтузиасты проводили интересные акции. В 2006 году один из каналов на YouTube анонсировал кампанию объятий, которые должны были поднимать настроение прохожим. Ежегодно ведущие популярного австралийского телешоу отправляются на улицы Сиднея и дарят небольшие подарки всем, кого встречают. В 2012 году полицейский из Нью-Йорка Лоуренс Депримо отправился по улицам города в поисках бездомных, каждому из которых дарил носки, а когда они закончились, вручил бездомному собственные ботинки.

Благодаря тому, что подобные акции широко освещаются на телевидении и YouTube-каналах, они привлекают много внимания, а многие ролики становятся вирусными. В России праздник распространен куда меньше, но некоторые организации сделали его традиционным днем добрых дел. Например, студенты экономического факультета СПбГУ ежегодно отправляются с визитом в детский дом, приносят подарки его воспитанникам и общаются с детьми, для которых внимательное отношение и улыбка зачастую оказываются куда ценнее материальной помощи.

Как провести День спонтанного проявления доброты

Не существует общих рекомендаций, которые стоило бы выполнять в этот день. Праздник позволяет проявить свои лучшие качества, чтобы сделать мир добрее для вас и окружающих. Хотите присоединиться к международной акции? Сделайте парочку простых добрых дел:

заплатите за человека, который едет с вами в транспорте, и совсем не обязательно это должен быть ваш знакомый;

пропустите вперед стоящего сзади вас в очереди покупателя в супермаркете;

купите пару коробок печенья, фрукты или макароны и положите в корзину сбора продуктов для нуждающихся;

купите цветы и подарите своему почтальону, продавцу в магазине или дворнику, который ежедневно поддерживает чистоту в вашем дворе;

помогите человеку, у которого спустило колесо на дороге;

улыбнитесь коллегам и похвалите подчиненных за усердие и отлично выполненную работу;

отправьте сообщение с забавной открыткой знакомому;

возьмите в офис вкусные кексы или конфеты и угостите коллег;

накормите бродячую собаку;

купите что-нибудь вкусненькое и сходите познакомиться с новыми соседями;

навестите тех, с кем вы давно не виделись;

уделите больше времени пожилым родственникам.

Важно, чтобы каждое дело было выполнено от души, а не по указке или потому, что «так нужно». Это праздник искренности, открытости и естественного желания помочь близким, а также совершенно посторонним людям. Быть добрее и не скупиться на доброту — это посыл удивительного дня, который заслуживает стать популярным в России.