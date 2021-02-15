Похмелкин объяснил порядок действий водителей при отзыве неисправных машин

Российский автоэксперт Виктор Похмелкин заявил ФАН, что если автопроизводитель отзывает по причине той или иной неисправности машины, то водителю необходимо посетить автосалон, где приобретался автомобиль.

Председатель Движения автомобилистов России в эксклюзивном интервью прокомментировал новость о том, что «АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч автомобилей Lada Xray из-за возможных проблем с рулевым управлением.

«В этом и аналогичных случаях необходимо обратиться в автосалон, где вам продали машину, — пояснил Похмелкин. — Хотя дилеры сами обязаны уведомить всех владельцев, подпадающих под эту категорию, о том, что есть неисправность, которая подлежит бесплатному устранению. Вот такой общий порядок».

По словам собеседника ФАН, данный факт, конечно же, не означает, что все эти машины обязательно забирает обратно автозавод.

«Автосалоны сами устраняют эти недостатки и выдают вам уже исправную машину, — пояснил автоэксперт. — Их главная обязанность, вне зависимости от того, есть гарантия или нет, истек ли ее срок или не истек, такова — если производителем принято решение, что машина отзывается, значит они обязаны бесплатно устранить эту неисправность».

Что же касается возможной замены машины на время ремонта — этот вопрос никак не урегулирован, и каждый автосалон сам решает его, потому что жесткого требования в этой связи нет, отметил Похмелкин.

«Кроме того, возникает еще и право обменять автомобиль, — подчеркнул он. — На такой же, но исправный — если вы вдруг захотели отказаться от той же машины. При выборе нового, понятное дело, придется доплатить. Они у вас этот автомобиль примут, а взамен продадут другой — уже с сегодняшней ценой».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил отозвать 9,3 тысячи Lada Xray из-за возможных проблем с рулевым управлением.