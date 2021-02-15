12-летний мальчик умер из-за ошибки врачей, но следствие еще не закончено

Москва, 15 февраля. На Кастанаевской улице, расположенной в столичном районе Фили неожиданно, после назначенного лечения, скончался 12-летний мальчик Саша. Ребенок с детства имел проблемы со здоровьем, в том числе у него была задержка умственного развития. Родители делали все необходимое, чтобы мальчик жил полноценной жизнью, учился в школе и гулял с друзьями.

В какой-то момент, у Саши началось недомогание и мама вызвала скорую помощь, параллельно сообщив в детскую поликлинику.

Прибывшая на место бригада скорой помощи после осмотра ребенка, поставила диагноз. Врачами было назначено соответствующее лечение, но лекарства не помогли и мальчику становилось все хуже. На следующий день школьника посетил врач-педиатр из детской больницы. Им был проведен детальный осмотр маленького пациента и прописано лечение. Родителями мальчика были выполнены все предписания, но меньше чем через сутки Саша скончался.

О смерти мальчика сразу же сообщили в правоохранительные органы, по факту случившегося была проведена проверка. Следователями было установлено, что ребенок скончался в результате врачебной ошибки и неверно назначенного лечения.

«Были установлены врачи скорой помощи и детской больницы, которые приезжали на вызов к 12-летнему Александру В.* Вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, врачи допустили преступную небрежность, назначив и осуществив школьнику несоответствующее лечение, в результате которого последний впоследствии скончался», — сообщил Комсомольской правде источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

На данный момент ведется следствие, которое в последствии должно установить, кто из врачей ответственен за случившееся с ребенком и будут ли они отстранены от выполнения профессиональной деятельности.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием к педиатру Центра естественного развития и здоровья ребенка Елене Кешишян. Доктор, подчеркнула, что пока следствие не закончено, точно не известно, могут ли врачи быть виновными в смерти ребенка.

«Все узнает после расследования, никаких данных, отчего именно скончался мальчик нет», — подчеркнула Кешишян.

Также педиатр указала на необходимость в столь тяжелое для медицинских работников время уделять подобным случаям больше внимания и прежде чем винить врачей, тщательно проверить все причины произошедшего.