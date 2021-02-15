Джигурда предложил исполнить на «Евровидении» песню на стихи Иосифа Бродского

Выступление представителя России на Евровидении с песней на стихи поэта Иосифа Бродского позволит донести до публики важную идею. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник прокомментировал предложение певца, композитора, поэта-песенника Юрия Лозы отказаться от исполнения песен на английском языке на ежегодном европейском музыкальном конкурсе.

«Я люблю и уважаю Юру Лозу. Он профессионал своего дела. Я могу понять его посыл. Однако поскольку Евровидение — это международный конкурс, то, ясное дело, нужно пытаться перевести великий русский язык на великий международный английский язык», — сказал актер.

Кроме того, Никита Джигурда считает, что в первую очередь необходимо уделять внимание содержанию выступления представителя России.

«Вопрос в том, во имя чего выходить на сцену. Когда выступал Дима Билан, его продюсеры взяли эдакую квинтэссенцию и западной, и русской культуры. И попали в тренд. Джим Моррисон, Джон Леннон говорили: невозможное — возможно. Люди с какими-то комплексами получили энергетическую подкачку и поверили, что все достижимо», — отметил артист.

В завершение он назвал лучший, по его мнению, вариант песни для участия в европейском музыкальном конкурсе.

«Тот же нобелевский лауреат Иосиф Бродский писал и на русском, и на английском языке. Вот если бы кто-нибудь взял да и положил его стихотворение в основу своей композиции, с которой он выйдет представлять Россию на Евровидении, это был бы настоящий посыл: «Вот, ребятки, что мы можем вам подарить в этом мире!» — подытожил актер.

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