МВД показало видео изъятия похищенных из института РАН черепов животных

Санкт-Петербург, 15 февраля. Плотник Зоологического института Российской академии наук в Петербурге задержан по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных.

Мужчина, работавший плотником, с августа 2020 по январь 2021 года украл из лаборатории около 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований. Эти экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках. По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление о краже поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля. На следующий день подозреваемого в преступлении задержали. Он признался в содеянном. Ценности злоумышленник продавал на сайте бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей, не знав об исторической важности предметов.

Большую часть экспонатов полицейские забрали у одного покупателя. Им оказался школьник—коллекционер. Видео изъятия ценных вещей опубликовали полицейские.





Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.