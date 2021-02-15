Как новая соцсеть Clubhouse стала популярнее TikTok и Instagram

Москва, 15 февраля. В прошлом году, появилась новая соцсеть — Clubhouse, где можно запросто болтать со знаменитостями. Суть приложения — общение в аудиочатах, где можно обсудить насущные проблемы или поучаствовать в дискуссиях на разного рода темы. Там вовсе нет текстовых сообщений, только голосовые. Подробнее — в материале Teleprogramma.pro.

Популярность приложение набрало совсем недавно — в феврале 2021 года, когда там неожиданно зарегистрировались глава компании Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг. На сегодняшний день на платформе зарегистрировались уже почти четыре миллиона пользователей. Издание Republic уже назвало новую соцсеть убийцей instagram и Tiktok. Попасть в Clubhouse не так просто. Для этого вам должны выслать эксклюзивное приглашение.

Проект был запущен в 2020 году, в Кремниевой долине. Амбициозный стартап Clubhouse сразу заявил себя, как соцсеть нового поколения. До России, благодаря обширной рекламной кампании, приложение добралось лишь в феврале 2021. Буквально на прошлой неделе, все без исключения СМИ и соцсети начали писать о нем. Социально-активные россияне теребили знакомых и друзей для приглашения туда. Проект ассоциируется с закрытым клубом «для своих».

Как и в предшествующих ему подобных приложений, Clubhouse использует классические социальные механики — тщеславие, бег от одиночества и быстрый заработок. Рекламная кампания в России сделала свое дело. Ориентированность соцсети на медийную тусовку позволяет ее представителям распространить информацию настолько широко и быстро, что резкую и неожиданную популярность clubhouse вполне можно объяснить.

Но опыт подсказывает, что не так важно, кто стоит за соцсетью. Намного важнее сколько в нее вливается финансов и насколько хорошо она стартовала в той или иной стране. Очевидно, что как и многие забытые ее предшественники,, типа Myspace или Vine, соцсеть легко может кануть в небытие.

Ранее, ФАН писали, что глава Илон Маск, уже пригласил президента РФ Владимира Путина на разговор в Clubhouse.