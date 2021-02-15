Египет восстановит работу посольства в Ливии спустя семь лет

Каир, 15 февраля. Египет вновь откроет посольство в Ливии, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Представитель египетского МИД Мохаммед аль-Габлави подтвердил, что в ближайшие несколько дней делегация в составе сотрудников дипломатического ведомства и Службы безопасности посетит Триполи. Это будет первый официальный визит высокопоставленных чиновников в соседнее государство за последние семь лет.

По его словам, посольство откроется 15 февраля 2021 года. Напомним, весь штат диппредставительства Египта покинул территорию Ливии еще в конце января 2014 года по соображениям безопасности. Такое решение было связано с похищением нескольких работников, в том числе атташе по вопросам культуры, вооруженными боевиками.

Каир сейчас постепенно налаживает отношения с соседней страной. Так, президент Абдель Фаттах ас-Сиси несколько дней назад заявил, что будет оказывать поддержку ливийскому переходному правительству, сформированному по результатам переговоров участников Форума политического диалога в Женеве, проходившего под эгидой ООН.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил председателя Президентского совета Ливии Мухаммада Юниса аль-Манфи посетить Москву.