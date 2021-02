Забыть и простить или воюем до конца: когда кредитору стоит вступать в банкротство

Денег от должника так и нет. И уже понятно, что, скорее всего, не будет. Что в такой ситуации делать кредитору, чтобы получить полагающееся? И нужно ли вступать в процедуру банкротства, уже начатую должником или другим кредитором? На эти вопросы в комментарии ФАН ответила почетный адвокат Московской области, участник международного рейтинга юристов The best lawyers of Russia Ирина Зуй.

Кредитор как инициатор банкротства должника

По словам эксперта, в некоторых случаях кредитору выгодно и правильно самому инициировать процедуру банкротства для своего должника. Во-первых, если суд считает заявление о признании должника несостоятельным, заявитель автоматически включается в реестр требований кредиторов. Ему не нужно будет подавать отдельное заявление об этом, как это нужно делать в рамках уже длящейся процедуры. Кроме того, когда не сам кредитор является инициатором судебного разбирательства по банкротству, есть риск, что, пока он узнает о существовании дела, подготовит необходимые документы, срок подачи заявления требований и включения в реестр уже истечет.

«В заявлении о признании должника банкротом кредитору необходимо указать СРО, из числа которого будет выбран арбитражный управляющий. Он будет вести процедуру. Получается, что у заявителя есть возможность таким образом добиться участия в деле «своего» арбитражного управляющего, предложив его кандидатуру суду. Тогда как при вступлении в уже длящийся процесс он будет работать с тем, кто уже был назначен судом. Когда должник сам объявляет себя банкротом, он тщательно готовится к процессу. Возможно, даже выводит средства, «подчищает» бухгалтерию. Если кредитор будет первым, он сможет помешать недобросовестному контрагенту совершить противоправные действия. К примеру, успеет через суд наложить аресты на счета и имущество, чем предотвратит сокрытие активов», — пояснила Ирина Зуй.

Кроме того, заметила она, в рамках банкротства в руках кредитора появляется мощный механизм — возможность оспаривать сделки должника, совершенные им за три предшествующих банкротству года и направленные на вывод активов должника (по основаниям, предусмотренным ст. 61 Закона о банкротстве). Предположим, кредиторы знают, что всю недвижимость должник раздарил детям, а ООО с крупными активами продал по номинальной стоимости, как только в воздухе замаячили претензии кредиторов.

«На этом плюсы этого варианта, пожалуй, заканчиваются. Более никаких преимуществ у инициатора банкротства нет. Его требования будут удовлетворяться в порядке очереди, установленной Законом о банкротстве. Более того, может так случиться, что у должника не окажется вообще никаких средств. Он не сможет погасить не только долги, но и все судебные и сопутствующие расходы. Тогда все они, включая даже оплату вознаграждения арбитражному управляющему, ложатся на плечи заявителя», — добавила Ирина Зуй.

Она обратила внимание, что, прежде чем подавать заявление о признании фирмы или гражданина банкротом, нужно проверить, а не начата ли уже соответствующая процедура против них. Для этого достаточно зайти на сайт Картотеки арбитражных дел (ввести в поисковике «кадарбитр»). После чего в строке поиска по ИНН найти фирму или человека. Кстати, именно по ИНН поиск будет более быстрым и точным, ведь нередко имена и фамилии людей, а также названия компаний схожи, а то и вовсе идентичны.

«Кроме того, информацию о процедуре банкротства можно найти на сайте ЕФРСБ. И третий вариант — сайт газеты «Коммерсант», в разделе «Сведения о банкротстве». Именно в этом издании все те, кто собираются обанкротиться, обязаны публиковать сообщение-уведомление об этом», — рассказала Ирина Зуй.

Банкротство уже идет: когда стоит вступить в процедуру

Теперь юрист рассмотрит вариант, когда банкротное судопроизводство в отношении должника уже идет. Как именно узнать о том, признан контрагент-должник банкротом или нет, подробно описано выше.

«Когда известно, что производство по признанию несостоятельным должника уже открыто, в первую очередь кредитору необходимо понять, не пропустил ли он сроки включения в реестр требований кредиторов. Для этого нужно посмотреть дату соответствующей публикации на сайте газеты «Коммерсант». В стадии наблюдения подать заявление можно в течение 30 суток с момента публикации сообщения должника о банкротстве. Если уже идет конкурсное производство, у кредитора есть два месяца все с той же даты», — добавила Ирина Зуй.

По ее словам, закрытие реестра вовсе не означает, что кредитор не может вступить в процесс. Может. И его даже признают правомочным требовать «свою долю». Но на удовлетворение требований «опоздавшего» кредитора пойдет то, что останется после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр. В подавляющем большинстве случаев шансы равны нулю.

Второй важный фактор в принятии решения об участии в процедуре банкротства — сумма долга. В части 3 ст. 12 Закона о банкротстве прямо сказано, что чем больше сумма долга у одного кредитора относительно других, тем большим числом голосов он обладает. Таким образом, чем больше долг, тем весомее будет мнение кредитора по принимаемым на собраниях вопросам. Какое вознаграждение назначается арбитражному управляющему, утверждение порядка реализации имущества должника, утверждение мирового соглашения — на эти важные вопросы может повлиять кредитор с задолженностью, сумма которой превышает задолженности перед другими кредиторами.

Кроме того, вполне логично, что значительную сумму не стоит прощать. Нужно попытаться вернуть хотя бы часть ее, и в рамках процедуры признания должника банкротом это вполне реально.

«Еще одна распространенная ситуация: у должника-юрлица действительно нет ни средств, ни имущества. Исполнительное производство в данной ситуации бессмысленно: оно будет прекращено из-за отсутствия у должника возможности погасить долг. И вот именно в такой ситуации банкротство будет настоящим спасением. Ведь тогда в рамках банкротного спора кредиторы могут добиваться привлечения его учредителей и генерального директора и некоторых других лиц к субсидиарной ответственности всем своим имуществом. Согласитесь, когда номинальный директор рискует всем своим имуществом, он будет активно взаимодействовать с кредиторами», — сообщила Ирина Зуй.

Юрист просит запомнить: оспаривание сделок должника по банкротным основаниям возможно только в процессе о несостоятельности и является исключительно действенным методом воздействовать на должника. И еще: большую недоимку сложно отражать в бухгалтерских отчетах. Пока дебиторка «висит», бухгалтеру придется отражать ее, а списывать как безнадежную ее можно будет лишь по отдельному приказу руководителя. И даже после этого она должна отражаться в балансе в течение пяти лет. Итогом банкротства будет ликвидация предприятия-должника. И уже в этом же отчетном периоде можно списывать долг как безнадежный.

«Обратите внимание: кредитор, вступивший в процедуру банкротства, не должен думать, что ему можно пассивно ждать результата. Многие наивно полагают, что всю работу за них обязан выполнить арбитражный управляющий. Это не так. Управляющий может не знать, не успевать, не уметь, а иногда даже и намеренно не хотеть выполнять свои обязанности. А потому не помешает самим провести определенную работу, направленную на поиски имущества и средств должника, проверку его сделок за последние три года, особенно тех, которые вызывают подозрение касательно вывода активов», — добавила Ирина Зуй.

Банкротство — это не для вас

Теперь юрист остановилась более подробно на случаях, когда вступать в банкротство однозначно не стоит. Порой договориться легче, чем судиться. Есть различные варианты разрешения финансовых разногласий. И иногда проще пойти на компромисс, чем принципиально требовать долги через суд. Например, согласиться на возврат лишь части долга, а остальное простить, закрепив договоренности мировым соглашением. Либо заменить возврат задолженности натуральной компенсацией (товарами, продуктами или услугами).

«Неплохой вариант — переуступка требований. Она подходит для небольшой суммы долга. Кредитор продает долг другому лицу, которое уже само будет решать, как его истребовать. Удобно, что для цессии согласие должника не требуется. Банкротство — это всегда долго и дорого. Кредитору необходимо оценить, насколько соотносятся финансовые и временные затраты на участие в этой процедуре и перспектива возврата полагающихся средств», — пояснила Ирина Зуй.

Она обращает внимание: когда кредитор включился в реестр требований, выйти из него он уже не сможет. Законом такой вариант не предусмотрен. Вот почему при принятии решения о вступлении в процедуру банкротства нужно тщательно взвесить все «за» и «против».

В заключение Ирина Зуй отметила следующий момент. В январе 2021 года истек банкротный мораторий, действующий с апреля прошлого года. Правительство наложило арест на подачу заявлений о несостоятельности должников, наиболее пострадавших из-за связанных с пандемией ограничений. Многие эксперты прогнозируют, что плавного выхода из моратория не будет — нас ожидает вал отложенных банкротств.