Экономист объяснила, почему «давление» Швеции на «Северный поток — 2» не имеет смысла

Шведский участок «Северного потока — 2» уже давно построен, а значит, никакое давление не имеет значение. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Остановить «Северный поток — 2»

Депутат шведского парламента Бьерн Седер направил главе МИД страны Анн Линде запрос с призывом оказать давление на Германию из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщает RT.

Депутат предложил противодействовать строительству российского газопровода в качестве ответа на «действия России» по отношению к скандально известному блогеру Алексею Навальному. Кроме того, Седер упомянул о «рискованном» для ЕС характере проекта.

«Российский газопровод «Северный поток — 2», идущий в Германию, — это угроза политике безопасности, притом, что он делает Европу зависимой от российского газа», — уверен Седер.

Однако в то же время он признает, что отказаться от «Северного потока — 2» все же сложно, потому что ФРГ не намерена останавливать строительство газопровода.

«Давление» Швеции

Наталья Мильчакова заметила, что ни о каком «давлении» на «Северный поток — 2» со стороны Швеции речи не идет и идти не может, так как власти этого королевства уже давно выдали разрешение на строительство газопровода и шведский участок уже построен. Речь идет всего лишь о личном мнении одного из депутатов Риксдага Швеции, сделавшего соответствующий запрос министру иностранных дел, да и при этом сомневающегося, что его инициатива будет успешной.

«А если учесть, что этот депутат — скандально известный в Швеции и за ее пределами Бьерн Седер, то ничего удивительного в его запросе нет. Дело в том, что у господина Седера есть какое-то болезненное желание быть постоянно на виду и появляться в прессе, вот он и пиарится за счет любых скандальных выходок, лишь бы он нем писали в СМИ. В Конгрессе США его «аналогом» можно назвать сенатора от демократов Чака Шумера, над нездоровым желанием которого любой ценой повышать свою медийность смеялся даже его однопартиец, экс-президент Барак Обама», — пояснила Наталья Мильчакова.

Она отметила, что скандальная популярность Бьерна Седера осенью прошлого года вышла за пределы Швеции, когда он заявил о том, что выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Однако нобелевский комитет эту кандидатуру впоследствии отверг. Поэтому скандальная инициатива господина Седера никак не связана с газовым рынком, потреблением газа в Европе и с энергетикой в целом.

«Это исключительно нездоровый самопиар одного из шведских политиков местного масштаба, который на политических скандалах сделал себя всемирной «знаменитостью» с сомнительной репутацией. Теперь шведскому депутату остается разве что выдвинуть на Нобелевскую премию мира Алексея Навального, да вот только похоже, что эту инициативу у него уже перехватили другие европейские скандалисты — прославиться не удастся. Для России, «Газпрома» и строительства «Северного потока — 2» это заявление никакого значения не имеет», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».