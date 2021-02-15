Школьные войны в России: топ конфликтов между педагогами и учениками

Увы, школа не всегда ассоциируется со словами известной песни «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь». Конфликты во взаимоотношениях российских учителей и школьников стали активно выносить на всеобщее обозрение. Поэтому ФАН собрал самые нашумевшие истории ссор между преподавателями и учениками.

В соцсетях разлетелось сообщение о том, что в Петропавловской средней школе №1 в Бурятии учительница порвала ухо своему ученику. Шокирующая история произошла 8 февраля в одном из классов начальной школы. На уроке русского языка, по словам мамы мальчика, учительница дернула ребенка за ухо. Именно на это ухо ему ранее сделали несколько операций, последняя была проведена прошлым летом.

Сначала мама приносила справки, чтобы мальчика посадили за первую парту, так как ребенок плохо слышал. Однако, как сообщает пострадавшая сторона, учителю мешал высокий рост ученика.

«Но все дело в том, что мой ребенок высокого роста. Учитель низкого роста. Он еще был активный, руку тянет и встает во весь рост. Она говорит: «Я из-за него вообще ничего не вижу. Он мне мешает». Буквально при разбирательстве я обнаружила, что мой ребенок вообще сидит на третьем ряду где-то на третьей или четвертой парте. То есть что он там слышит?» — возмущается мама мальчика.

Следователи в Бурятии начали проверку инцидента, проводятся необходимые действия, направленные на установление полной картины происшествия.

Силовой прием

В школе №83 Екатеринбурга молодой учитель истории вынужден был уволиться после потасовки с учеником. Инцидент произошел 16 сентября 2016 года. Мальчик не выполнил требование преподавателя сесть, когда начался урок. Тогда педагог потребовал дневник, но школьник отказался его давать. Возникла словесная перепалка, и учитель попытался забрать дневник силой. Мальчик пытался выхватить дневник, начал толкать преподавателя и наносить ему удары. Тот скрутил ученика. Остановить конфликт удалось классной руководительнице.

Ученик никаких повреждений не получил, однако его мать обратилась в полицию с заявлением о привлечении учителя к ответственности. В то же время другие школьники встали на сторону преподавателя, заявив, что в случившемся виноват их одноклассник.

«Не готов»

В декабре 2017 года в частной школе Ярославля педагог написала на лбу 14-летнего инвалида детства: «Не готов». Одноклассники оказались не лучше: они держали парня, чтобы тот не смог вырваться. Свое поведение учительница объяснила тем, что подросток постоянно плохо себя вел, мешал вести уроки и не делал домашнее задание.

По данному инциденту была проведена проверка, после которой в суд был подан иск к учительнице и школе о компенсации причиненного ученику морального вреда. Кроме того, в отношении директора школы возбудили дело об административном правонарушении. Однако проверку начал и Следственный комитет: там заинтересовались неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, о чем говорит плохое поведение и учеба ребенка. 14-летнего школьника из учебного заведения забрали.

Учительский террор

В апреле 2017 года в московской школе №1423 разразился скандал. Первоклассник пожаловался родителям, что их классный руководитель — педагог с 20-летним стажем — наказывает непослушных детей на уроках: в лучшем случае она ставила в угол или отнимала у них стулья, заставляя писать в тетрадях стоя. В худшем — просто выгоняла из класса. Учительница разрешала детям ходить в туалет в строго определенное время. Иногда она привязывала их к стульям скотчем.

Руководство школы поначалу пыталось выгораживать женщину, однако потом решило провести внутреннее расследование. Рассказы школьников подтвердились, поэтому учительницу уволили.

Распущенные волосы

В феврале 2018 года в лицее №16 города Волгодонска учительница обрезала ученице прядь волос из-за того, что девочка пришла в школу с распущенными волосами. После этого была произведена служебная проверка, педагог сначала была отстранена от проведения занятий, а затем уволилась по собственному желанию.

Неприятный запах

В мае 2018 года в школе №35 поселка Угловое в Приморском крае учительница постоянно говорила восьмилетнему ребенку при всем классе, что у него воняет изо рта. Позже преподаватель заставила мальчика почистить зубы перед одноклассниками.

Мама школьника была уверена: травля связана с тем, что она не сдала деньги на покупку жалюзи. Руководство школы пообещало сделать учителю выговор, но сообщило, что увольнять ее не будет, потому что преподавателей и так не хватает. Ее даже назначили начальником летнего пришкольного лагеря. Однако после начавшейся проверки учительница уволилась по собственному желанию. Директора школы оштрафовали.

«Так лучше доходит»

В ноябре 2018 года в Сети появилось видео, на котором учительница физкультуры школы №19 Северодвинска бьет детей скакалкой. На записи педагог говорит, что «до них так лучше доходит». Пострадавшие дети — воспитанники детских домов. Позже директор школы Елена Яркова рассказала, что учительница уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в городе Пионерске Калининградской области дети подрались у школы. Одному из подростков пришла на помощь мать, но ребенок этого не оценил и обрушил на женщину поток бранных слов.