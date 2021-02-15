Суздальцева описала психологический портрет живодера

Челябинск, 15 февраля. Сотрудники ветеринарной клиники Челябинска спасают жизнь собаки, которую неизвестные расстреливали несколько дней подряд. Во время осмотра, главврач ветеринарной клиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов обнаружил на теле несчастной дворняжки множество пулевых ранений, причем, как отмечает доктор в своем instagram, некоторые из них свежие, а некоторые уже успели зажить.

На рентгеновских снимках в теле животного насчитали более 30 инородных фрагментов. Большая часть выстрелов пришлась на голову и грудь.

О том, каков психологический портрет человека, который может стоять за подобными зверствами, корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с психологом и гештальт-терапевтом Людмилой Суздальцевой.

Людмила Суздальцева, рассказала, что в подобных случаях, все, кто применяют жесткость по отношению к животным и вообще тем, кто слабее других, руководствуются разными мотивациями.

«Есть, например просто садисты полноценные, которые получают удовольствие от чужой боли», — отметила психолог.

Суздальцева считает, что главной причиной повторения подобных трагедий, является сильная симбиотическая связь в современном обществе, когда дети долгое время не отделяются от родителей.

«Когда человек не отделился от родителя, не принимает самостоятельные решения, он не видит и других. Есть устойчивое выражение на этот счет — «За деревьями леса не видно», Поэтому много живодерами становятся те, кто не понимает, что другому больно, или что другой вообще существует».

Психолог подчеркнула, что сильное родовспоможение имеет глубокие и разные корни и, к сожалению современному обществу очень свойственно.

Также Людмила Витальевна напомнила о теории парадоксальных изменений, когда индивид предполагает, что изменение не возникает благодаря «старанию», принуждению, убеждению или посредством инсайта, интерпретации или других аналогичных средств. Подобное, по ее словам, происходит, скорее всего, если пациент, по крайней мере, на мгновение отказывается от того, кем бы он хотел стать и пытается быть тем, кем он есть. Психолог предложила единственный верный вариант решения данного вопроса

«Нужно понять что происходит, увидеть, почему возникает такое желание, а не слепо следовать своим желаниям», — пояснила Суздальцева.

Ранее ФАН писали об ужесточении ответственности за издевательства над животными.