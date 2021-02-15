Юрист рассказал, какое наказание грозит расстрелявшему собаку в Челябинске живодеру

Садиста, который расстрелял в Челябинске собаку, могут лишить свободы до трех лет. Об этом в комментарии ФАН рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

В Челябинске ветеринары спасают расстрелянную неизвестными собаку. Она была найдена на трассе и принесена в клинику. Лечением животного сейчас занимается челябинский ветеринар Баграт Агажанов. Рентгеновский снимок показал 30 фрагментов дроби в теле животного. Морда, череп, грудная клетка — все поражено.

«В данной ситуации не надо быть юристом, чтобы понять, что ситуация выходит за рамки правовой адекватности. Если быть более точным, то на лицо признаки состава уголовной статьи, посвященной жестокому обращению с животными. Однако, как показывает моя практика, наши правоохранительные органы не охотно работают с делами по защите животных, а то и с легкой насмешкой порой. Мол, это же всего лишь собака. Нам с людьми-то тут проблем не разгрести. Это прискорбно и с этим надо бороться», — пояснил Андрей Баранов.

Юрист выразил надежду, что в этой ситуации общественный резонанс сыграет свою роль и полиция возьмется за дело как следует, приравняв животное к полноценному носителю условных «прав и свобод». Полиция должна провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, которые проводились бы, если бы потерпевшим был человек. А далее виновное лицо следует привлечь к ответственности.

«Мы же не в доисторические времена живем. Общество идет вперед. Отношение к нашим меньшим друзьям стало очень трепетное, и это надо учитывать. Статья 245 УК РФ предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если же будет доказано, что правонарушение было совершенно группой лиц или же, к примеру, с применением садистских методов, что вполне вероятно в нашей ситуации, то санкцию могут увеличить и до пяти лет», — добавил Андрей Баранов.

Однако, заметил юрист, стоит учитывать, что лишением свободы — это максимальная санкция. Могут просто вменить штраф или исправительные работы.