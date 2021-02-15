Командир Народной милиции ДНР пострадал при покушении в Горловке

Донецк, 15 февраля. Один из офицеров Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал во время взрыва неустановленного устройства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР. Инцидент произошел утром в центре Горловки. Взрывное устройство находилось в автомобиле командира. Он находился в транспорте вместе со своей дочерью в момент происшествия. Имена пострадавших не уточняются.

В августе 2018 года во время взрыва погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. В ходе следствия было установлено, что к организации и осуществлению покушения были причастны высокопоставленные лица из Украины и ряда других государств.

Ранее «Царьград» сообщал, что на место подрыва троих бойцов ВСУ в Донбассе прибыли украинские генералы. Было возбужденно уголовное дело по факту произошедшего.