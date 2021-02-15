Коуч рассказала, как укрепить психологическое здоровье во время пандемии коронавируса

Новый коронавирус стремительно развился и распространился по миру. Какое же влияние пандемия COVID-19 оказывает на человечество и самочувствие конкретного человека — на нас с вами? Можно сколько угодно обсуждать причины и возможные версии возникновения болезни. Коуч Виктория Насонова рассказала ФАН, что делать, чтобы не только остаться для вируса недосягаемым, но еще и укрепить свое здоровье.

«Сейчас тема психосоматики невероятно популярна, однако по-прежнему мы до конца не осознаем, что нарушения нашего здоровья — это не столько сбой системы в организме, связанный со стрессом, или определенный набор симптомов, сколько восстановление организма в процессе разрешения внутренних психологических конфликтов», — пояснила Виктория Насонова.

По ее словам, любое заболевание может быть рассмотрено и излечено с помощью методов германской новой медицины (ГНМ). Для того, чтобы знать, каким образом укрепить здоровье и справиться с «заболеваниями» в период пандемии, стоит внести ясность в понимание биологических законов доктора Райка Хамера в ГНМ. В организме действуют специальные биологические программы (СБП), которые мы воспринимаем как болезни. Пять биологических законов объясняют суть всего этого процесса и помогают по-новому взглянуть на заболевания, в том числе вирусные.

Первый. Любое нарушение здоровья — это важная и четкая реакция организма на непредвиденную конфликтную ситуацию в жизни человека. Она отмечается одновременно на трех уровнях: психики, мозга, тканей и органов.

Второй. СБП имеет две фазы:

активную — накопление конфликтной массы в виде разрастания или изъязвления тканей (в зависимости от специфики конфликта);

постконфликтную — в процессе разрешения конфликта ткани восстанавливаются (этот процесс мы ощущаем болью, функциональными нарушениями здоровья и называем болезнью).

Психосоматика помогает перейти на уровень «смыслов» любых процессов, происходящих в нашем теле. Ценностью биологических программ является помощь человеку в приспособлении к переменам в окружающей обстановке, чтобы мы становились сильнее и мудрее.

Третий. Каждая ткань и орган тела реагируют на конфликт по-своему. Во внутриутробный период в эмбрионе человека формируются три зародышевых слоя, которые впоследствии отвечают за связь разных отделов мозга с тканями и органами тела. Специалисты, зная диагноз или симптомы доверителя, уже понимают, с каким видом внутреннего конфликта они имеют дело, помогают его проработать. А это значит, что улучшается самочувствие, уходят симптомы, идет выздоровление. Стоит, конечно, понимать, что эффективность лечения зависит от готовности самого человека что-то менять в своей жизни и некоторых иных факторов.

Четвертый закон сейчас нам интересен более всего, так как в нем идет речь о вирусах. Вирусы, микробы, бактерии, грибки играют важнейшую и полезную роль в восстановительной фазе разрешения конфликта! Они помогают «утилизировать» — разрушать и выводить из организма выросшие клетки, восстанавливая поврежденную ткань.

Пятый закон Райка Хамера говорит о том, что болезней не существует. Те болезни, с которыми мы столкнулись в пандемию, а это прежде всего пневмония, — проявление действия специальных биологических программ, направленных на:

улучшение адаптации человека в мире;

стабилизацию положения человека или группы людей в социуме;

получение эволюционных преимуществ в выживании.

«Представляете, если бы наше поведение и реакции были экологичными, как задумано природой? Мы бы были абсолютно здоровы. Интересно, что одну и ту же ситуацию каждый из нас воспринимает по-своему. Это обусловлено особенностями формирования психики конкретной личности в глубоком детстве. Опираясь на биологические законы, можно сказать о том, что пандемия поставила нас в такие условия, когда многие из нас испугались за свою, родителей, детей, родственников жизни, личные границы, свободу и прочее. Страх смерти, угроза существованию, атака на личные границы активизируются в период пандемии. Происходит своеобразное «извержение вулкана», когда дремлющие конфликты проявляются в новых обстоятельствах и формируются новые», — пояснила Виктория Насонова.

По ее словам, шлейф пандемии коронавируса мы будем ощущать достаточное время, так как образовавшиеся конфликты будут разрешаться в своем темпе у каждого жителя планеты.

Что делать прямо сейчас?