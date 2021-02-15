Челябинский депутат рассказал, как должен работать закон о защите животных

Челябинск, 15 февраля. В Челябинске нашли собаку, тело которой испещрено дробью. Животное, скрываясь от живодеров, попыталось спастись на автомобильной трассе.

Неравнодушные уральцы принесли пса в клинику. Ее лечением сейчас занимается челябинский ветеринар Баграт Агажанов. Судя по рентгеновскому снимку, на который он указывает, дробь попала в голову, грудную клетку животного.

Депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по контролю и Регламенту, Андрей Барышев, считает, что живодеров ждет уголовная ответственность, но для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, необходимо, чтобы в головах у людей произошли радикальные изменения.

«Человеческая жестокость не знает границ, — отметил Барышев. — Всегда тяжело и больно видеть подобное, но к сожалению такие случаи не редкость. Очевидно, что люди не в себе».

Также депутат напомнил про закон «о жестоком обращении с животными». По его словам, если собака бродячая, то стоить взглянуть на проблему глубже.

«Собак стерилизуют и выпускают назад, а надо раздавать их — в добрые руки», — уверен Барышев.

Собеседник ФАН, пояснил, что после стерилизации, собаки сбиваются в стаи, они голодны и просто выживают. Напомнил депутат и про специальные предприятия, занимающиеся данным вопросом. Он указал, что этими организациями осваиваются государственные средства, проводятся процедуры по стерилизации животных, но по мнению Барышева, так проблему не решить, он назвал подобные действия «профанацией».

«Необходимо правильное воспитание, нужно прививать людям гуманность, отношение к животным, сострадание, ответственность», — подчеркнул Андрей Барышев.

Собеседник ФАН, уверен, раз происходят такие вопиющие случаи, то проблема не решается. Депутат самостоятельно проводил беседы с челябинскими питомниками, но собаки все равно после того, как попадают на улицы, могут быть агрессивны и кидаться на людей.

Андрей Барышев призвал брать пример с западных стран, где все собаки пристроены, всех беспризорных забирают к себе домой. По его мнению общество нужно воспитывать общество, скрупулезно, а не для пиара.