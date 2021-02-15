Добыча нефти возобновится на «Сахалинморнефтегазе» к 2023 году

Южно-Сахалинск, 15 февраля. Группа ННК планирует вложить в развитие «РН-Сахалинморнефтегаза» до 80 миллиардов рублей. Добыча черного золота на сахалинских нефтепромыслах сможет возобновиться к 2023 году.

Об этом заявил генеральный директор «РН-СМНГ» Иван Таран в ходе совещания Сахалинской облдумы. «РН-Сахалинморнефтегаз» должен войти в состав ННК в течение шести месяцев.

«Общий объем инвестиций в ближайшее время составит 70-80 млрд рублей», — добавил Таран.

Средства, в свою очередь, будут принадлежать акционерам, сообщил вице-президент ННК Рустам Кажаров. «РН-СМНГ» уже начал строительство нефтепровода протяженностью 118 км с сопутствующей инфраструктурой. Для проекта закупили 123 км труб общим весом более 5,6 тысячи тонн и стоимостью более 5 миллиардов рублей, подытожил Таран. ННК также отремонтирует и модернизирует имеющийся у СМНГ фонд скважин и основных объектов инфраструктуры предварительной стоимостью 20 миллиардов рублей, передает "НефтьКапитал".

Ранее в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» и фонде «Росконгресс» составили рейтинг самых быстроразвивающихся регионов Российской Федерации. Сахалинская область вошла в список как субъект с высоким уровнем экономического здоровья, сообщает Федеральное агентство новостей.