В Сети появилось видео с отработки дозаправки МиГ-31 в воздухе

Мурманск, 15 февраля. Свыше 20 летных экипажей Северного флота отработали дозаправку самолетов в воздухе.

Отработку одного из самых сложных элементов пилотажа произвели экипажи морской авиации Северного флота, взлетев в небо над Хибинами на высотных перехватчиках МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиках Су-24. Российским военным удалось осуществить дозаправку воздушного борта на скорости 500 км/ч.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении первой ротации истребителей МиГ-31БМ Северного флота в Арктике. Смена летного состава и воздушных средств отдельного смешанного авиаполка, заступившего на боевое дежурство месяц назад, состоялась на острове Южный архипелага Новая Земля на аэродроме СФ «Рогачево».