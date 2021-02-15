Украинские националисты разочаровались в Евромайдане и начали атаковать друг друга

В украинских соцсетях активно обсуждают свежие высказывания недавних «свидомых» «патриотов» о том, что Запад полностью разочаровался в стране и начал унижать ее по любому поводу. По мнению экспертов, тенденция «внезапного прозрения» среди политических украинцев становится все более явной и массовой. Корреспондент ФАН передает из Киева.

В последние месяцы на Украине наблюдается новый тренд: некогда фанатичные сторонники Евромайдана, национализма и «армовиры» в массе своей начинают трезветь. Каждый день наблюдая, какой «успех» принесла стране ориентация на Евросоюз и НАТО и как все ниже «нагибают» режим Зеленского западные кредиторы во главе с МВФ, бывшие майданщики и еврооптимисты вдруг начали понимать, что что-то идет не так.

Первым звоночком стал скандал вокруг Евгении Бильченко, украинской поэтессы, по совместительству профессора киевского Педуниверситета имени Драгоманова. В прошлом она была одной из видных активисток Евромайдана и искренне радовалась «перемоге» в феврале 2014 года. Затем с началом войны в Донбассе Бильченко стала волонтером «Правого сектора»1 (организация запрещена в России) и более десятка раз ездила к украинским карателям с различными миссиями.

В начале февраля профессорша разместила в соцсетях пост, возмутившись законом об украинизации сферы услуг. Она заявила, что этот закон — «меньшая из проблем для американской колонии, которой стала Украина».

«Языковой закон — лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И стыдливые полумеры в оценках ситуации, попытки отстоять хотя бы свою систему знаков недостаточны. Так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву, — написала Бильченко. — Я, наоборот, сейчас сознательно перейду в сфере обслуживания на русский. Я годами на автомате говорю на мове, но тут просто больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ».

После этого националисты во главе с убийцей Сергеем Стерненко, а также «свидомые» медиаактивисты устроили ей травлю в соцсетях, завалив бывшую единомышленницу оскорблениями и угрозами. Также радикалы запустили кампанию за увольнение Бильченко из вуза, буквально взяв в осаду деканат. Прозревшей профессорше стоило огромных усилий остаться на занимаемой ею должности. По слухам, ей даже пришлось слезно пообещать начальству, что «ничего подобного с ней в соцсетях больше не повторится».

Еще одним «прозревшим» стал «свидомый» украинско-российский эксперт, некогда мелькавший по российскому ТВ (и иногда получавший по морде в прямом эфире), Андрей Окара. На многих украинских порталах появились его высказывания о том, что Запад все более демонстративно пренебрегает Украиной и ее интересами и все более нагло диктует Киеву свою волю.

«Уже неделю в Сети высмеивают наши «подарки» от американцев — холодильник для вакцин и 80 резиновых лодок для наших ВМФ. Хотя чего тут смеяться? Если бы Штаты передали нам обычный холодильник для мороженого, это можно было бы расценить как насмешку. Но холодильник на -80 градусов — это сложный технологический объект, и он нам необходим, как и скоростные резиновые лодки, — актуально заметил политолог. — С другой стороны, у Украины сегодня имидж неважный, если честно. У нас был оптимальный имидж по ходу Майдана, когда во всем мире возлагали надежды на нашу страну. Но после Майдана отношение к нам стало ухудшаться. Главная причина, как в известной песне: «Что они ни делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила». Модернизация страны, экономики и всего остального у нас идет очень тяжко. А по ключевым вопросам там, где можно было достичь серьезных успехов, мы видим одни обломы и тотальную нереализацию возможностей. В общем, у нас везде все грустно».

По мнению «патриота», одной из главных причин, «почему все так грустно в стране», стала коррупция и ее прямые последствия.

«Самое большое разочарование Запада — раньше, во время Евромайдана, они считали Украину своей частью в прямом и переносном смысле. Сейчас это уже давно не так, и отношение Запада к Украине стало как к какому-то «проблемному клиенту», как к этакому алкоголику или наркоману, который твердит: «Все, завтра бросаю пить, но сегодня дайте хоть десятку! Или вот прямо тут сейчас упаду и сдохну, срочно дайте!» Затем неизбежно наступает завтра, и все повторяется по новой. Украину эта схема существования почему-то устраивает», — констатировал Окара.

С одной стороны, все грустно, заявил политолог, с другой, надежда на то, что на Украине ситуация изменится к лучшему, все равно остается.

«Сложно назвать причины, почему Запад перестал нас воспринимать как равных и к тому же не реализовал важные обязательства перед Киевом, например тот же Будапештский меморандум. Западные партнеры часто вели себя по отношению к Украине неоднозначно, из-за чего здесь произошли многие трагические события, — напомнил он. — Но в неудачах нужно всегда винить прежде всего самого себя: «не обстоятельства виноваты, а прежде всего я сам виноват». Сейчас Украине крайне необходимо вот такое критическое восприятие реальности. Ее лидерам нужно понять, что один из важнейших факторов социального развития — это социальная этика. Но украинская элита всеми силами демонстрирует, что такая этика им чужда».

Стоит напомнить пару случаев, связанных с телевизионной «славой» Окары, которого из-за его ярой проукраинской позиции часто приглашали на телеканалы в РФ. Так, в ноябре 2014 года в программе «Специальный корреспондент» он получил по морде от Константина Долгова, главы комиссии по расследованию преступлений майданного режима, за то, что отрицал регулярные обстрелы ВСУ городов Донбасса.

В декабре 2019 года в программе «60 минут» он назвал жителей станицы Луганской, живущих на фронте, «психологически травмированными». Ведущий возразил, и Окара возмутился, что ему «не дают сказать и двух слов», за что был изгнан из студии.

По мнению киевских аналитиков, появление в публичном поле таких вот «разочаровавшихся экс-патриотов» говорит о новом тренде, крайне тревожном для «партии войны». Он означает, что в стране с каждым месяцем растет число граждан, категорически несогласных ни с украинизацией, ни с продолжением войны, ни особенно с постоянными публичными унижениями Киева со стороны американских или европейских «хозяев». Эти люди прошли стадию очарования «европейскими ценностями», и обмануть их во второй раз будет невозможно.

Пока что некоторых из них еще удается «заткнуть» при помощи националистов и прочих «патриотов», но время в этом плане работает против Порошенко и «партии войны». Поняв, что национальную гордость украинцев окончательно втоптали в грязь, многие из них проникаются искренней ненавистью к Западу. Ряды прозревших, в том числе среди членов украинской элиты, множатся. А значит, время «пророссийского реванша», о котором с такой тревогой говорят «патриоты», не за горами.

1 Организация запрещена на территории РФ.