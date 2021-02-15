Сретение Господне: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 15 февраля

Праздник Сретение (Сретенье) Господне, который в России отмечают 15 февраля, в славянской традиции символизирует первую встречу зимы с весной. Праздник Сретение (на древнеславянском это слово означает «встреча») в христианстве посвящен важному событию — встрече праведника Симеона с младенцем Иисусом.

В православии Сретение — один из 12 важнейших, помимо Пасхи, двунадесятых праздников. Он всегда отмечается 15 февраля.

Христианские конфессии, живущие по современному григорианскому календарю, отметили Сретение 2 февраля.

Сретение Господне: что за праздник

Сретение Господне носит еще одно название: Принесение во Храм. События праздника связаны с евангельской легендой о том, что случилось, когда Дева Мария и праведный Иосиф по традиции принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм (это был ритуал, который совершали со всеми мальчиками-первенцами). Это событие произошло на сороковой день после рождения Иисуса, то есть праздник всегда отмечается на сороковой день от Рождества Христова. Мария и Иосиф, принеся младенца в храм, совершили в его честь ритуальное жертвоприношение двух голубей, символизирующих мудрость и чистоту.

В храме Мария и Иосиф встретили праведного Симеона, которого в христианстве принято называть Богоприимцем, а также благочестивую вдову пророчицу Анну. Согласно легенде, Симеон более трехсот лет ждал появления Мессии (Спасителя), которым для христиан стал Иисус Христос. Симеон и Анна благословили Иисуса, признав в нем Спасителя.

В богословии встреча Симеона с Иисусом символизирует неразрывную связь Ветхого и Нового Заветов — древней библейской традиции и молодого в то время христианства. Есть также версия, что Симеон символизирует Бога-отца, признавшего своего сына-Иисуса.

Сретенье на Руси: традиции и приметы

В славянской традиции Сретенье — это первая встреча зимы с весной на фоне прибывающего дня и постепенно отступающих морозов. Праздник иногда приходится на Масленицу, время наступления которой связано с Пасхой. В 2021 году православное Сретенье приходится на масленичную неделю у западных христиан (16 февраля — Жирный вторник, 17 февраля — Пепельная среда).

Русская Масленица в 2021 году приходится на неделю с 8 по 14 марта включительно.

Согласно приметам, погода на Сретенье показывает, какой будет весна: если морозно — весна наступит нескоро; если оттепель — весна будет ранней и дружной.

На Руси со Сретенья крестьяне начинали осматривать оставшееся с осени зерно, отделяя семенной запас. По традиции в этот день досыта кормили зерном куриц-несушек, чтобы птица лучше неслась. Также со Сретенья, если погода позволяла, скотину начинали выгонять из хлева в загоны.

Сретенье: что можно и нельзя делать 15 февраля

По традиции в это время на Руси из оставшегося с осени зерна мололи муку, из которой пекли круглые ковриги и блины, символизирующие солнце. Люди всячески старались выказать радость в связи с приближением весны. Сидеть дома в одиночестве считалось плохой приметой. В этот день селяне старались накрыть столы побогаче, особенно ценилось мясо, поскольку к этому времени его запасы были только у зажиточных крестьян.

На Сретенье, как и в любой большой церковный праздник, под запретом была тяжелая работа. Разрешалось только ухаживать за скотиной и готовить пищу. Особенно строго запрещались уборка и стирка, а также купание и мытье в бане. В этот день старались даже детей не купать, считалось, что это может принести несчастье. Под запретом были и женские рукоделия.

Строго порицались ссоры, споры, особенно — ругань. Праздник следовало провести в радостном ожидании весны.