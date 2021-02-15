Экономист Казанский рассказал о невыгодных валютах для инвестирования

Москва, 15 февраля. Экономист Александр Казанский назвал валюты, в которые не стоит инвестировать в 2021 году.

Китайский юань, гонконгский доллар и большинство национальных валют стран Африки и Латинской Америки окажутся невыгодными для инвестирования в 2021 году, рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский агентству «Прайм».

Названные экономистом денежные знаки могут оказаться рискованными для инвестирования ввиду различных экономических и политических факторов. Китай не заинтересован в сильном юане по причине возможного стимулирования экспорта. Стоимость «переоцененного» гонконгского доллара сильно колеблется из-за событий 2019 года и регрессии, что началась порядка трех лет назад. Африканские и латиноамериканские деньги вовсе опасно покупать, потому как многие из них демонстрируют стабильно негативную динамику.

И без того на сложно устроенном рынке ценных бумаг и инвестициях трудно заработать, получить наиболее точный прогноз. В эпоху развитой коммуникации, высоких технологий и социальных медиа фондовые рынки порой могут оказаться во власти розыгрыша или флешмоба. Именно потому недавно совершенно неожиданно взлетела стоимость акций компании «Геймстоп».