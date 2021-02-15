Минтранс РФ не исключает переход самолетов на альтернативные виды топлива

Москва, 15 февраля. Переход самолетов на водородное топливо допустил глава Минтранса России Виталий Савельев в эфире на телеканале «Россия-24».

В интервью Наиле Аскер-заде он отметил, что в Европе для полета на квадрокоптерах уже используются альтернативные виды топлива.

«Есть прогноз, что к 2035 году самолеты смогут летать на водородном топливе», — отметил Савельев.

Кроме этого, глава Минтранса обсудил фактор прогресса и в других сферах транспортной инфраструктуры, например при строительстве дорог.

«Когда мы строим дороги, мы должны <...> закладывать эти вещи. Не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть газ будет [или] водородное топливо для автомобилей», — рассказал политик.

Сейчас все эти вопросы находятся на проработке с партнерами из Минпромторга и Минэкономики, заключил глава Минтранса. Ранее ведомство сообщило, что авиакомпании в текущем году увеличат перевозки на 52%, то есть примерно до 105 млн человек. По итогам января российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров.