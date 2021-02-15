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Минтранс РФ не исключает переход самолетов на альтернативные виды топлива

Минтранс РФ не исключает переход самолетов на альтернативные виды топлива

Москва, 15 февраля. Переход самолетов на водородное топливо допустил глава Минтранса России Виталий Савельев в эфире на телеканале «Россия-24».

В интервью Наиле Аскер-заде он отметил, что в Европе для полета на квадрокоптерах уже используются альтернативные виды топлива.

«Есть прогноз, что к 2035 году самолеты смогут летать на водородном топливе», — отметил Савельев.

Кроме этого, глава Минтранса обсудил фактор прогресса и в других сферах транспортной инфраструктуры, например при строительстве дорог.

«Когда мы строим дороги, мы должны <...> закладывать эти вещи. Не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть газ будет [или] водородное топливо для автомобилей», — рассказал политик.

Сейчас все эти вопросы находятся на проработке с партнерами из Минпромторга и Минэкономики, заключил глава Минтранса. Ранее ведомство сообщило, что авиакомпании в текущем году увеличат перевозки на 52%, то есть примерно до 105 млн человек. По итогам января российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров.

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