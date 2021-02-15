В Косово победила праворадикальная партия «Самоопределение»

Косово, 15 февраля. Как сообщает Центральная избирательная комиссия самопровозглашенного Косово, праворадикальная политическая партия «Самоопределение» набрала 48% голосов избирателей. Это почти вдвое больше, чем количество голосов за Демократическую партию бывшего лидера государства Хашима Тачи, который сейчас находится под Гаагским трибуналом, — пишет Newsfront.

Напомним, косовско-албанские структуры стали независимыми от Сербии в 2008 году. При этом, на сегодняшний день республику не признают более 60 государств, в том числе и Россия. При этом, такие результаты не дают лидеру Альбину Курти возможности самостоятельно сформировать правительство.

По данным ЦИК с более чем двукратным отрывом после «Самоопределения» идет Демократическая партия Косова, третье место занимает Демократический союз Косова во главе с экс-премьером Исой Мустафой и «Альянс за будущее Косова», управляемый другим экс-премьером Рамушем Харадинаем.

По мнению большинства сербских экспертов, до подсчета 100% бюллетеней расклад сил уже не изменится.

Согласно такой расстановке политических сил, можно смело заявить о значительном усилении популярности «Самоопределения». На предыдущих выборах в 2019 году партия смогла набрать чуть более 26%.

В Косово самое молодое население в Европе. Больше половины жителей — моложе 35 лет. Личности большинства из них сформировались после одностороннего провозглашения независимости государства в 2008 году. Произошло это в суровых условиях воинственной риторики правительства страны. Это прекрасная почва для возникновения и привлечения симпатии электората праворадикальных партий.

Ранее, в Санкт-Петербург с визитом приезжал Миша Вацич, который в ходе пресс-конференции заявил, что «Косово — это Сербия»