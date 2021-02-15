Скандал с вакцинацией от COVID-19 заставил главу МИД Перу подать в отставку

Лима, 15 февраля. Министр иностранных дел Перу Элисабет Астете изъявила желание покинуть пост после скандала с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Глава ведомства сделала прививку до официального старта кампании по иммунизации населения. По ее словам, она приняла предложение о получении дозы препарата Sinopharm, которая, скорее всего, оставалась в распоряжении Университета Каэтано Эредиа.

На решение политика повлиял факт повышенного риска заражения из-за регулярных встреч с коллегами, в частности иностранными, а также соответствующего возраста — 68 лет. Как оказалось, использованная Астете вакцина предназначалась для исследовательской группы.

«Сегодня вечером я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял», — говорится в сообщении президента Перу Франсиско Сагасти в Twitter.

Власти Перу также проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Применение отечественной разработки уже одобрили в пяти латиноамериканских странах, среди которых Мексика, Боливия и Аргентина.