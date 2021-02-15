ВОЗ и Роспотребнадзор создают Сотрудничающий центр по готовности к пандемии

Москва, 15 февраля. Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор приступили к созданию Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемии и обучению команд быстрого реагирования.

Российское ведомство будет оказывать поддержку международной организации по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений. Когда начнет работать центр, пока остается неизвестным.

«Деятельность Сотрудничающего центра внесет ощутимый вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, применяемых в РФ», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В конце 2019 года человечество столкнулось с опасным вирусом, который стал распространяться из китайского города Ухань. По мнению специалиста ВОЗ, передача коронавируса нового типа от летучих мышей является наиболее вероятной версией распространения инфекции.