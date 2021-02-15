Дмитрий Нагиев рассказал о своей меркантильности

Москва, 15 февраля. Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев изначально не хотел сниматься в сериале о себе на карантине. Но успех первого проекта убедил его в дальнейшем продолжении работы.

На днях состоялась премьера картины «Нагиев на каникулах». До этого зрители видели сериал, посвященный жизни популярного телеведущего на карантине.

Изначально Нагиев не хотел, чтобы его персоне посвящали целый сериал. Однако успех первого сезона «Нагиев на карантине» заставил актера продолжить сотрудничать с режиссером Сариком Андреасяном и сниматься в следующих частях этой истории.

«Вдруг первый сезон мне понравился. Когда мы сняли второй сезон, и он дал цифры, я понял, что это франшиза, и мы все сделали не зря», — поделился кинозвезда.

Он добавил, что сам по себе меркантильный человек. И когда высокие рейтинги убедили его в том, что можно продолжать работу, он дал согласие на участие во втором сезоне проекта Андреасяна.

Третий сезон знаменитого сериала расскажет о жизни Нагиева в отпуске. По сюжету Дмитрию поступает заманчивое предложение: за большие деньги провести свадьбу арабского шейха, а заодно и отдохнуть. Главные роли в сериале сыграли актер Дмитрий Нагиев и блогер Роман Каграманов.

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