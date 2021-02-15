Вдова артиста Кобзона раскрыла личность их приемного сына

Москва, 15 февраля. Эстрадный певец Иосиф Кобзон и его супруга Нелли долгое время скрывали от публики своего приемного сына. Впервые о нем заговорила вдова артиста в программе «Ты не поверишь!».

Раньше информации о тайном наследнике Иосифа Кобзона никакой не было. Но недавно Нелли показала кадры уже не мальчика, а давно повзрослевшего мужчины с сединой. В России сын Иосифа и Нелли не живет. О его существовании знали только самые близкие к семье артиста люди.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении, а когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним», — рассказала вдова Кобзона.

После смерти своего супруга Нелли не думает о новых отношениях. Ей хватает внимания со стороны близких, которые не забывают о ней. Хотя некоторые мужчины все же делают женщине комплименты.

«У меня есть сын, который дарит мне каждый день букет цветов. У меня достаточно мужчин в моей жизни», — отметила женщина.

Нелли Кобзон призналась, что Иосиф Давыдович ей изменял. Женщина не хотела разрушать семью и пыталась сохранить ее ради детей. Сам артист при жизни отрицал свою неверность, но до его супруги постоянно доносились слухи и сплетни, которые подкрепляли ее интуицию.