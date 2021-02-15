Пережившая войну Дружинина дала ценный совет о счастливой жизни

Москва, 15 февраля. Народная артистка Светлана Дружинина познала весь ужас войны, и она удивлена, что некоторые россияне жалуются на плохую жизнь. По ее мнению, у людей есть все для счастья.

В начале Великой Отечественной войны Светлана Сергеевна вместе с матерью пыталась добраться до Сталинграда, но поезд внезапно остановили и всех сняли с состава. Семье Дружининой пришлось расположиться в Арчете. И это, как считает артистка, спасло ее с матерью от Сталинградской битвы.

«Я с детства знаю, что такое массированный немецкий налет: в 7 утра, в 2 часа дня и 7 часов вечера начинает сотрясаться земля и чернеть горизонт. Затем гул разрастается, превращается в рев, а горизонт начинает распускаться маленькими крестиками, это немецкие самолеты. Они сбрасывают бомбы», — поделилась воспоминаниями Светлана Сергеевна в программе «Судьба человека».

Мать оставляла Светлану одну, а сама шла на работу. Девочке закрепляли «бирку» из роддома, на которой были указаны ее фамилия, имя, дата рождения. Это было сделано, чтобы легче было опознать ребенка в случае его гибели.

Маленькой Светлане было страшно оставаться одной, и тогда мать стала брать ее с собой на работу. По словам актрисы, в те моменты она была счастлива. Но война — это ужас, о котором звезда кино с трудом вспоминает. И ее удивляет, что некоторые россияне, никогда не знавшие войну, жалуются на плохую жизнь.

«Поэтому, когда мне говорят, что живут худо, я отвечаю — не беситесь с жиру! Мы так хорошо сейчас живем! У нас есть батоны! А я в детстве, когда увидела батон, просто не знала, как его есть... Никогда в жизни не видела... Так что, когда есть батон, горячий чай и сахар вприкуску — я считаю, жить нужно и можно счастливо!» — дала ценный совет Дружинина.

Режиссер и актриса Светлана Дружинина смело высказывается на разные темы. Недавно она отреагировала на киноляп в телесериале «Последние цари» от Netflix, создатели которого допустили безграмотную историческую ошибку.