ФСБ произвела задержания террористов в Томске и Новосибирске

Новосибирск, 15 февраля. Работа межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации была пресечена в Новосибирской и Томской областях. Операцию провели сотрудники ФСБ.

Подозреваемые занималась финансированием террористической организации запрещенной на территории РФ «Катиба Таухид валь — Джихад». Они переводили денежные средства на банковские карты группировки.

Сотрудники ФСБ задержали двух человек. Один из — гражданин РФ, а другой является представителем страны ближнего зарубежья. На данный момент нарушители находятся под стражей. Уголовное дело возбуждено по факту содействия террористической деятельности.

Недавно сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Норильске. По ее результатам, был задержан житель Норильска, который занимался вербовкой новых членов запрещенной в РФ организации.