Андрей Норкин высмеял поведенческие стереотипы Запада

Москва, 15 февраля. Популярный российский телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» на НТВ высмеял поведенческие стереотипы Запада, рассказав анекдот.

В студии Норкин вместе с соведущим Иваном Трушкиным обсуждали тему, посвященную свободе слова. В ходе дискуссии они задались вопросом, дают ли социальные сети человеку свободу слова, или же, напротив, делают его заложником поведенческих стереотипов. Рассуждая на эту тему, Норкин вспомнил анекдот.

«В ООН дискуссируют по поводу поговорки «Незваный гость — хуже татарина», мол, татары жалуются. Один говорит, что давайте как-то учтем пожелание людей и будем говорить «Незваный гость — лучше татарина». Второй отвечает: «Это тоже что-то как не то получается». Тогда третий предлагает: «Давайте просто уберем оценку». И постановили: «Незваный гость — татарин», — рассмешил телезрителей телеведущий в эфире ток-шоу.

Норкин нередко прибегает к анекдотам, рассуждая на какие-то темы. Однако не всегда зрительный зал понимает юмор ведущего. На днях шутка Норкина о еврейском кладбище вызвала гробовую тишину в студии «Места встречи».