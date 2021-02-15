Подростки Южно-Сахалинска открыли стрельбу во дворе дома

Южно-Сахалинск, 15 февраля. Молодые люди напали на детей, открыли огонь из пистолета во дворе дома и набросились на мужчину, который сделал им замечание, сообщают очевидцы.

Конфликт начался после того, как подростки и ребята чуть помладше стали кидаться снежками. У одного из юношей при себе был пистолет. После того как один из оппонентов разозлил его, он выстрелил во входную дверь подъезда, затем сделал еще выстрел под ноги ребенку младшего возраста. Приятели попытались увести разбушевавшегося товарища, но он вырвался и ударил по лицу подбежавшего к нему ребенка.

Один из жителей дома увидел инцидент из окна квартиры. Выйдя на улицу вместе с родственником, он попытался утихомирить подростков и сделал им замечание. Однако молодые люди напали на мужчин и побили их. На место происшествия пришлось вызвать полицию и медиков. Выяснилось, что хулиганы уже дебоширили ранее в этом районе.

Нередко подростковая жестокость становится причиной драк и других недопустимых инцидентов. Недавно калининградский школьник обматерил родную мать после попытки заступиться за него в драке.