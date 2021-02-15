Казахстан зарегистрировал российский «Спутник V»

Нур-Султан, 15 февраля. Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» собственного производства.

Несколько дней назад санитарное ведомство республики предоставило экспертное заключение о безопасности и эффективности отечественной разработки. Исходя из результатов исследования в местный регулятор был направлен запрос на получение соответствующего удостоверения. Дозы вакцины производились на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК).

«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)», — сказано в пресс-релизе КФК.

Несколько десятков стран уже зарегистрировали «Спутник V». Ранее в их числе также оказалось государство Сент-Винсент и Гренадины, которое первое в Карибском бассейне утвердило применение препарата.