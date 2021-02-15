Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур

Москва, 15 февраля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур. Прямой эфир ведется на портале Роскосмоса.

Отмечается, что это первый запуск грузового корабля к Международной космической станции из России в 2021 году. Изначально запуск планировался в декабре прошлого года, однако «Прогресс МС-16» потребовал дополнительных проверок и старт был перенесен.

Стыковка грузового отсека с МКС запланирована на среду, 17 февраля, на 09:20 по московскому времени. На станцию направлено 600 кг топлива для дозаправки, 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, 420 литров питьевой воды для экипажа действующей экспедиции и около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая личные вещи и свежие продукты питания. Кроме того, на корабле «Прогресс МС-16» находится комплект для ремонтных работ по герметизации трещин на МКС.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил состояние ракеты «Союз-2.1а» перед запуском. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.