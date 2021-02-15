Поклонники восхитились соблазнительным фото Успенской в полупрозрачном платье

Москва, 15 февраля. Популярная певица Любовь Успенская порадовала поклонников в День всех влюбленных новым фото. Звезда по случаю праздника нежно поздравила своих фанатов с 14 февраля.

Артистка пожелала одиноким поклонникам обрести любовь, а тем, кто состоит в отношениях, сохранить и укрепить это теплое чувство. Она считает, что любовь — прекраснейшее чувство.

«С Днем всех влюбленных вас, друзья! Любите и будьте любимы!» — написала 66-летняя артистка в своем Instagram.

В публикацию она добавила свое фото. Для снимка знаменитость надела телесное платье с прозрачными вставками, на которых красуются блестящие круги. Позу для фото исполнительница выбрала весьма соблазнительную — она продемонстрировала красивые изгибы своего тела, держа руками волосы.

Поклонники звезды шансона пришли в восторг от нового снимка. Они сделали певице сотни комплиментов, отметив ее изящную фигуру.

«Как всегда прекрасна и неповторима! Респект», — написал фанат.

«Прекрасно выглядите. Будьте счастливы», — добавил поклонник.

«Вы чудесная!» — восхитился фолловер.

Сама артистка переживает тяжелые времена в личной жизни. Ей предстоит бракоразводный процесс с супругом Александром Плаксиным. Она сожалеет, что не заключила с ним брачный контракт, поскольку сейчас есть риск многое потерять.