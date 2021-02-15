Уголовную ответственность за оскорбление ветеранов могут ввести в России

Москва, 15 февраля. Ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны каждый день рисковали жизнью для спасения своего народа от полного уничтожения. Они заслужили уважение всех поколений.

Однако некоторые личности продолжают оскорблять участников войны, относиться к ним по-хамски. Для распространения своего оскорбительного мнения, злоумышленники используют социальные сети. Во избежание разрастания масштабов проблемы необходимо на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за публичное унижение ветеранов.

Автором инициативы выступил Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое предложение он в письменной форме направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, передает RT.

«С установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года», — говорится в законопроекте.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее поставил людей, которые осознанно оскорбляют ветеранов ВОВ, в один ряд с пособниками нацистов. Неуважительное отношение к поколению победителей кощунственно и безнравственно, отметил он.