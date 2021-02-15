Приморье использовало большую часть первой партии вакцины от COVID-19

Владивосток, 15 февраля. Пункты вакцинации Приморья получили новую партию вакцины от коронавируса объемом 10 400 доз. Восемь районов края израсходовали первую партию полностью.

С задачей справились в Партизанском, Черниговском, Надеждинском, Кировском районах, Чугуевском Ханкайском, Анучинском округах. На остальных территориях первая партия вакцины освоена на 72%.

Отмечается, что меньше 50% вакцины освоили только в Тернейском округе, Ольгинском и Спасске-Дальнем районе. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил этим территориям изучить позитивную практику соседей.

«Раз вакцина есть, ее нужно использовать. Подумайте, какую работу необходимо организовать, возможно, скорректировать график, чтобы гражданам было удобнее делать прививки», — заявил Кожемяко.

За последние сутки выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. Всего в Приморье с начала пандемии заболело 39012 человек. Ранее депутаты поддержали борющихся с коронавирусом медиков в регионе.