Реестр имеющих доступ к Единой биометрической системе компаний появится в РФ

Москва, 15 февраля. Сотовые операторы или ритейлеры могут подключиться к Единой биометрической системе (ЕБС) и попасть в соответствующий реестр.

Оператором системы выступит Ростелеком, именно эта компания будет вести учет государственных и коммерческих организаций. Перечень юридических лиц появится на сайте bio.rt.ru. Сейчас доступ к ЕБС имеют только банки и страховые компании.

Наличие данных и в ЕБС и в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет гражданам получать перечень услуг без предъявления паспорта. Для широкого использования таких сервисов необходимо минимум 50 миллионов слепков, считают специалисты.

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Пудов ранее предупредил об опасности записи телефонных звонков. Это особенно актуально во время быстрого внедрения в повседневность биометрии.