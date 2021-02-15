Сергей Соседов рассказал, как чуть не умер от неизвестной болезни

Москва, 15 февраля. Критик Сергей Соседов боится прихода весны, поскольку переживает за свое здоровье. Уже несколько раз у него случались приступы, которые чуть не завершились летальным исходом.

Состояние знаменитости резко ухудшается весной. Он чувствует ослабленность, из-за которой с трудом может передвигаться по квартире. Музыкальный критик обратился к врачам за помощью, те назначили ему лекарство. Когда он пропил курс, лучше ему не стало.

Ослабленное состояние преследовало Соседова еще некоторое время, но потом все резко прошло. При этом эксперт в области музыки не считает, что болел в то время коронавирусом.

«Жду новой весны. Я понимаю, что вся эта чехарда с самочувствием начнется по новой. Как спасаться, я не знаю. И врачи ничего не говорят, что со мной происходит… А мне кажется, что это страшнее коронавируса», — сказал Соседов в беседе с изданием «Собеседник».

Не исключено, что на состоянии здоровья критика сказывается его работа. Соседов часто становится объектом хейта со стороны звезд отечественного шоу-бизнеса, что может влечь за собой негативные последствия для организма. Так, в рамках шоу «Суперстар! Возвращение», где Соседов выступал в качестве судьи, между ним и певицей Лолитой сложилась напряженная атмосфера. Исполнительница хита «На Титанике» постоянно нападала на критика. Сам Сергей отметил, что не понимает в чем, кроется причина такой враждебности.