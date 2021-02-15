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Сергей Соседов рассказал, как чуть не умер от неизвестной болезни

Сергей Соседов рассказал, как чуть не умер от неизвестной болезни

Москва, 15 февраля. Критик Сергей Соседов боится прихода весны, поскольку переживает за свое здоровье. Уже несколько раз у него случались приступы, которые чуть не завершились летальным исходом.

Состояние знаменитости резко ухудшается весной. Он чувствует ослабленность, из-за которой с трудом может передвигаться по квартире. Музыкальный критик обратился к врачам за помощью, те назначили ему лекарство. Когда он пропил курс, лучше ему не стало.

Ослабленное состояние преследовало Соседова еще некоторое время, но потом все резко прошло. При этом эксперт в области музыки не считает, что болел в то время коронавирусом.

«Жду новой весны. Я понимаю, что вся эта чехарда с самочувствием начнется по новой. Как спасаться, я не знаю. И врачи ничего не говорят, что со мной происходит… А мне кажется, что это страшнее коронавируса», — сказал Соседов в беседе с изданием «Собеседник».

Сергей Соседов рассказал, как чуть не умер от неизвестной болезни

Не исключено, что на состоянии здоровья критика сказывается его работа. Соседов часто становится объектом хейта со стороны звезд отечественного шоу-бизнеса, что может влечь за собой негативные последствия для организма. Так, в рамках шоу «Суперстар! Возвращение», где Соседов выступал в качестве судьи, между ним и певицей Лолитой сложилась напряженная атмосфера. Исполнительница хита «На Титанике» постоянно нападала на критика. Сам Сергей отметил, что не понимает в чем, кроется причина такой враждебности.

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