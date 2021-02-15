Светлана Дружинина рассказала, как тарелка с макаронами открыла ей путь в кино

Москва, 15 февраля. Актриса Светлана Дружинина пришла в кино в середине 50-х годов прошлого века. Ее дебютом в кинематографе стала роль в картине «За витриной универмага»

Светлана Сергеевна попала в мир киноискусства совершенно случайно. В молодости она занималась в балетной школе при Большом театре, но стать балериной у нее не получилось из-за серьезной травмы.

«На одной из репетиций влетела локтем в металлическое крепление. Травма была очень серьезной, до сих пор она дает о себе знать. Мне сказали, что я буду принята в Большой театр только как характерная танцовщица. Чтобы скрасить мою печаль, мне предложили вести прямой выпускной концерт Училища Большого театра», — рассказала артистка в эфире программы «Судьба человека».

Звезда согласилась. Концерт, который вела с перевязанной рукой актриса, увидел Самсон Самсонов — режиссер фильма «За витриной универмага». Тогда картина была уже почти готова, но в последний момент актриса Елена Добронравова, игравшая одну из главных ролей, надела режиссеру тарелку с макаронами на голову, поскольку ей показалось, что поведение Самсонова некорректно по отношению к ней. Съемки были остановлены. Самсонов поехал домой и напился. Тогда он включил концерт, который открыл для него новую звезду. Режиссер мгновенно принял решение пригласить Светлану в свой проект.

После дебюта в кино Дружинина поступила во ВГИК на актерский факультет. Окончив учебу, она вновь стала студенткой, но уже режиссерской мастерской.